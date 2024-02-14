У США – стрілянина на святкуванні перемоги у Супербоулі: є загиблий і поранені

Щонайменше одна людина загинула, 9 поранено внаслідок стрілянини в місті Канзас-Сіті на святкуванні перемоги команди "Канзас-Сіті Чіфс" у фіналі Національної футбольної ліги США "Супербоул". Про це повідомляє ABC із посиланням на офіційні джерела, передає УНН.

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За їхніми даними, троє постраждалих перебувають у критичному стані, п'ять – у тяжкому.

Поліція повідомила, що після інциденту заарештувала двох людей. Стрілянина відбулася біля вокзалу Юніон, де збиралися фанати. Представник поліції закликав людей "швидко залишити це місце"

У центрі москви сталась стрілянина: троє людей поранені