У США – стрілянина на святкуванні перемоги у Супербоулі: є загиблий і поранені
Київ • УНН
Одна людина загинула і дев'ять отримали поранення в результаті стрілянини під час святкування перемоги команди "Канзас-Сіті Чіфс" на Суперкубку біля Юніон-Стейшн, де зібралися вболівальники.
Щонайменше одна людина загинула, 9 поранено внаслідок стрілянини в місті Канзас-Сіті на святкуванні перемоги команди "Канзас-Сіті Чіфс" у фіналі Національної футбольної ліги США "Супербоул". Про це повідомляє ABC із посиланням на офіційні джерела, передає УНН.
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За їхніми даними, троє постраждалих перебувають у критичному стані, п'ять – у тяжкому.
Поліція повідомила, що після інциденту заарештувала двох людей. Стрілянина відбулася біля вокзалу Юніон, де збиралися фанати. Представник поліції закликав людей "швидко залишити це місце"
У центрі москви сталась стрілянина: троє людей поранені14.02.24, 21:27 • 27679 переглядiв