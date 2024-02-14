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У центрі москви сталась стрілянина: троє людей поранені

У центрі москви сталась стрілянина: троє людей поранені

Київ • УНН

 • 27679 перегляди

За попередніми даними, в результаті стрілянини в москві біля готелю на вулиці Плющисі поранення отримали три людини.

У столиці рф сталась стрілянина. Як повідомляє Telegram-канал Baza, попередньо, постраждало троє людей, передає УНН

"Стрілянина в центрі Москви. За попередніми даними, постраждали троє людей", - йдеться у повідомленні.

За даними Baza, стрілянина відбулася на вулиці Плющисі, неподалік готелю "Золоте кільце". Попередньо, причиною стрілянини став дорожній конфлікт.

Зараз на місці працює велика кількість поліцейських та кілька карет швидкої допомоги.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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