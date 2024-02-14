У центрі москви сталась стрілянина: троє людей поранені
Київ • УНН
За попередніми даними, в результаті стрілянини в москві біля готелю на вулиці Плющисі поранення отримали три людини.
У столиці рф сталась стрілянина. Як повідомляє Telegram-канал Baza, попередньо, постраждало троє людей, передає УНН.
"Стрілянина в центрі Москви. За попередніми даними, постраждали троє людей", - йдеться у повідомленні.
За даними Baza, стрілянина відбулася на вулиці Плющисі, неподалік готелю "Золоте кільце". Попередньо, причиною стрілянини став дорожній конфлікт.
Зараз на місці працює велика кількість поліцейських та кілька карет швидкої допомоги.