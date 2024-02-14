В центре москвы произошла стрельба: три человека ранены

Порошенко говорит, что его снова "не пустили" за границу. В Верховной Раде отреагировали

В Верховной Раде опровергли заявление народного депутата Петра Порошенко о том, что спикер не подписал распоряжение о его участии в Мюнхенской конференции по безопасности из-за якобы угрозы его жизни за рубежом, заявив, что в парламент не поступало никаких документов для участия Порошенко.