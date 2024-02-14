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В центре москвы произошла стрельба: три человека ранены

В центре москвы произошла стрельба: три человека ранены

Киев  •  УНН

14 февраль 2024, 19:27  •  8441 просмотра

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По предварительным данным, в результате стрельбы в москве возле гостиницы на улице Плющихе ранения получили три человека.

В столице рф произошла стрельба. Как сообщает Telegram-канал Baza, предварительно, пострадали три человека, передает УНН

"Стрельба в центре москвы. По предварительным данным, пострадали три человека", - говорится в сообщении.

По данным Baza, стрельба произошла на улице Плющихе, недалеко от гостиницы "Золотое кольцо". Предварительно, причиной стрельбы стал дорожный конфликт.

Сейчас на месте работает большое количество полицейских и несколько карет скорой помощи.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Криминал и ЧП
telegramТелеграмма
У центрі москви сталась стрілянина: троє людей поранені
There was a shooting in the center of Moscow: three people were injured
Новости по теме

В центре москвы произошла стрельба: три человека ранены

По предварительным данным, в результате стрельбы в москве возле гостиницы на улице Плющихе ранения получили три человека.

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В центре москвы произошла стрельба: три человека ранены

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