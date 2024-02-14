В США - стрельба на праздновании победы в Супербоуле: есть погибший и раненые
Один человек погиб и девять получили ранения в результате стрельбы во время празднования победы команды "Канзас-Сити Чифс" на Суперкубке возле Юнион-Стейшн, где собрались болельщики.
В Сумах патрульный на дежурстве стал ассистентом акушера
Патрульный полицейский в Сумах помог родить девочку после того, как его вызвали на помощь роженице, которая отказалась от помощи врачей.
Украина и Франция в ближайшее время подпишут соглашение о безопасности - МИД Франции
Франция и Украина вскоре подпишут двустороннее соглашение, которое очертит долгосрочную гуманитарную, финансовую, военную и восстановительную поддержку Украины.
Министры энергетики США и Украины обсудили строительство новых энергоблоков на Хмельницкой АЭС
Министр энергетики США и Министр энергетики Украины обсудили расширение сотрудничества в атомной отрасли и перспективы строительства новых энергоблоков на Хмельницкой атомной электростанции.
На Сумщине прогремело 74 взрыва за день из-за вражеских обстрелов
Российская армия обстреляла восемь населенных пунктов в Сумской области из минометов, артиллерии и беспилотников, вызвав, по данным местных властей, 74 взрыва 14 февраля.
Республиканцы не будут голосовать за пакет международной помощи, пока не будут утверждены меры по безопасности границ США
Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что не будет проводить немедленное голосование по пакету международной помощи Украине, Израилю и Тайваню, пока не будут одобрены меры по безопасности границ.
Спикер Джонсон отреагировал на заявления о "национальной угрозе для США"
Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что общественности не стоит волноваться после того, как конгрессмен призвал Байдена рассекретить информацию о засекреченной угрозе национальной безопасности.
Россия хочет вывести ядерное оружие в космос - ABC News
Россия хочет использовать ядерное оружие в космосе против спутников, согласно сообщениям ABC News и членов Конгресса.
Армейцы рф обстреляли Херсон: погиб 19-летний юноша
19-летний парень умер в больнице от ранений, полученных во время российского обстрела Херсона 14 февраля.
"Серьезная угроза национальной безопасности" США связана с россиянами и их операциями в космосе - Reuters
Серьезная угроза национальной безопасности, о которой предупреждает Палата представителей США, связана с российскими космическими операциями.