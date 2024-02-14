В США - стрельба на праздновании победы в Супербоуле: есть погибший и раненые

По меньшей мере один человек погиб, 9 ранены в результате стрельбы в городе Канзас-Сити на праздновании победы команды "Канзас-Сити Чифс" в финале Национальной футбольной лиги США "Супербоул". Об этом сообщает ABC со ссылкой на официальные источники, передает УНН.

Детали

По их данным, трое пострадавших находятся в критическом состоянии, пять - в тяжелом.

Полиция сообщила, что после инцидента арестовала двух человек. Стрельба произошла возле вокзала Юнион, где собирались фанаты. Представитель полиции призвал людей "быстро покинуть это место"

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