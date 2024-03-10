У США під час стрільби на вечірці загинули троє людей
Київ • УНН
Три людини загинули, кілька отримали поранення в результаті стрілянини на приватній вечірці в Дженсборо, штат Арканзас.
Троє людей загинули і ще кілька дістали поранення під час стрілянини на приватній вечірці в американському місті Дженсборо у штаті Арканзас. Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на місцеву поліцію, передає УНН.
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Зазначається, що прибувши на місце події о п'ятій ранку, поліцейські виявили жертв стрілянини. Загинули чоловік і жінка, які, за словами правоохоронців, були знайомі зі стрільцем, який також загинув.
Ще чотири людини отримали поранення, троє з них не мали стосунку до підозрюваного. Усіх постраждалих госпіталізували.
У поліції не уточнили, що могло призвести до стрілянини.
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