В США отреагировали на решение КДКП в отношении Холодницкого

"В современной демократии прокуроры, манипулируют свидетелями и препятствуют правосудию, подают в отставку ради сохранения репутации своего учреждения и верховенства права", - говорится в сообщении.



Напомним, квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров решила объявить руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому выговор по итогам рассмотрения дисциплинарных жалоб Генерального прокурора Юрия Луценко и директора НАБУ Артема Сытника о наличии дисциплинарного проступка в действиях.



Как сообщал УНН, в марте в СМИ появилась информация, что в кабинете руководителя САП Назара Холодницкого нашли "прослушку" - аппарат, который якобы был прикреплен к аквариуму в столе антикоррупционного прокурора. В медиа были сообщения, что "прослушивание" якобы могли установить сотрудники НАБУ с согласия Генпрокурора.



