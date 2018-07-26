В США відреагували на рішення КДКП щодо Холодницького
Київ • УНН
КИЇВ. 26 липня. УНН. В США відреагували на рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів щодо спеціалізованого антикорупційного прокурора Назара Холодницького. Посольство США в Україні натякнуло на те, що Холодницький сам має піти у відставку. Про це повідомляє УНН з посиланням на Twitter Посольства.
"У сучасній демократії прокурори, які маніпулюють свідками і перешкоджають правосуддю, подають у відставку заради збереження репутації своєї установи та верховенства права", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів вирішила оголосити керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назару Холодницькому догану за підсумками розгляду дисциплінарних скарг Генерального прокурора Юрія Луценка та директора НАБУ Артема Ситника про наявність дисциплінарного проступку в його діях.
Як повідомляв УНН, у березні у ЗМІ з'явилася інформація, що в кабінеті керівника САП Назара Холодницького знайшли "прослушку" - апарат, який нібито був прикріплений до акваріума у столі антикорупційного прокурора. У медіа були повідомлення, що "прослуховування" нібито могли встановити співробітники НАБУ за згодою Генпрокурора.