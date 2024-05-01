В США разоблачили схему поставок в россию электроники в обход санкций

В США разоблачили схему поставки в рф в обход санкций электронных компонентов двойного назначения, которые использовались для изготовления оружия. Об этом пишет УНН со ссылкой на Минюст США.

Детали

Компания в Нью-Йорке получила в общей сложности более $250 тысяч от российской организации, которая находится под санкциями, для закупки и экспорта электронных компонентов - резюмировали в ведомстве.

Правоохранители рассказали, что по этому делу обвинения предъявлены уже трем лицам - Николаю Григорьеву, Никите Архипову и Артему Оловьяникову. Первый из них уже признал себя виновным в заговоре с целью обмана Соединенных Штатов, двое других остаются на свободе.

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Дополнение

По результатам явки с повинной Григорьеву грозит максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы. Слушание по вынесению приговора еще не назначено.

Заместитель генерального прокурора США Лиза Монако подчеркнула, что благодаря оперативным действиям агентов ФБР и прокуратуры была распутана целая система фальшивых заказов и электронных переводов.

Таким образом американские правоохранители предотвратили поставку более 11,5 тысяч электронных компонентов для военно-промышленного комплекса России.

Напомним

Российское предприятие "Уралвагонзавод" в обход санкций через Китай и Беларусь закупало электронику для танков у двух японских фирм.