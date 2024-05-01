У США викрили схему постачання до росії електроніки в обхід санкцій
Київ • УНН
Нью-йоркська компанія незаконно експортувала електронні компоненти подвійного призначення на суму понад 250 000 доларів США до російської організації, що перебуває під санкціями, для виробництва зброї, що призвело до висунення звинувачень трьом особам, які брали участь у цій схемі.
У США викрили схему постачання до рф в обхід санкцій електронних компонентів подвійного призначення, які використовувалися для виготовлення зброї. Про це пише УНН з посиланням на Мін'юст США.
Деталі
Компанія в Нью-Йорку отримала загалом понад $250 тисяч від російської організації, яка перебуває під санкціями, для закупівлі та експорту електронних компонентів
Правоохоронці розповіли, що у цій справі обвинувачення висунуті вже трьом особам – Ніколаю Григорьєву, Нікіті Архипову й Артему Олов’яникову. Перший з них уже визнав себе винним у змові з метою обману Сполучених Штатів, двоє інших залишаються на волі.
Компанії з Литви в обхід санкцій доставили до рф товарів для виробництва зброї на 130 мільйонів євро - ЗМІ30.04.24, 15:13 • 15967 переглядiв
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За результатами явки з повинною Григор’єву загрожує максимальне покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі. Слухання щодо винесення вироку ще не призначено.
Заступниця генерального прокурора США Ліза Монако наголосила, що завдяки оперативним діям агентів ФБР і прокуратури була розплутана ціла система фальшивих замовлень та електронних переказів.
Таким чином американські правоохоронці запобігли постачанню понад 11,5 тисяч електронних компонентів для військово-промислового комплексу росії.
Нагадаємо
Російське підприємство "Уралвагонзавод" в обхід санкцій через Китай та білорусь закуповувало електроніку для танків у двох японських фірм.