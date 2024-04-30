Компанії з Литви в обхід санкцій доставили до рф товарів для виробництва зброї на 130 мільйонів євро - ЗМІ
Київ • УНН
Литовські компанії експортували до росії товари подвійного призначення на суму щонайменше 130 мільйонів євро у період з березня 2022 року по серпень 2023 року.
Декілька литовських компаній під виглядом експорту до третіх країн доставили до росії товарів для виробництва зброї приблизно на 130 мільйонів євро. Одна з цих компаній раніше співпрацювала зі Збройними силами та Прикордонною службою Литви. Про це повідомляє суспільний мовник LRT, пише УНН.
Під виглядом експорту до Казахстану, Киргизстану, Узбекистану, Вірменії та інших держав, наближених до кремля, литовські компанії відвантажували товари західного виробництва з потенційним військовим застосуванням у період з березня 2022 року по серпень 2023 року, поки Литва не заборонила транзит певних товарів до третіх країн.
Литовські компанії експортували до росії товари подвійного призначення на суму щонайменше 130 мільйонів євро, використовуючи схеми обходу санкцій. Зокрема, мікросхеми, підшипники, антени, конденсатори, радіонавігаційні пристрої, напівпровідники та інші товари подвійного призначення.
Повідомляється, що 70 компаній експортували санкційні товари неодноразово. Одна з них, зареєстрована в Клайпеді транспортна компанія Zetemzeja, нібито відправляла мікрочипи американського виробництва.
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Також, за даними LRT, логістична компанія Delamode Baltics, яка в минулому надавала послуги Збройним силам Литви, Державній прикордонній службі та Ігналінській атомній електростанції, могла виступати посередником у щонайменше 10 поставках товарів подвійного призначення до росії. Delamode Baltics могла перевозити через Грузію підшипники, електроніку, процесори та інше обладнання, що компанія заперечує.
Додатково
Директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін раніше повідомляв, що в результаті співпраці фахівців установи та закордонних ЗМІ у Нідерландах були заарештовані троє людей, які в обхід санкцій постачали до росії товари для військових потреб.
"Ми щиро вдячні міжнародним розслідувачам, професійна діяльність яких допомагає перекривати російські шляхи незаконного постачання іноземної мікроелектроніки для комплектації ворожих ракет і безпілотників. Серед останнього – маємо успішний кейс взаємодії із журналістами Нідерландів. Їх розслідування призвело до того, що влада країни заарештувала трьох осіб в рамках багатонаціонального розслідування міжнародної контрабандної мережі, яка працювала задля обходу загальноєвропейських санкцій проти росії. Такі невеликі локальні кроки допомагають підвищувати ефективність санкційного тиску на країну-агресорку", - зазначив Рувін.
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