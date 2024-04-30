Компании из Литвы в обход санкций доставили в рф товаров для производства оружия на 130 миллионов евро - СМИ

Несколько литовских компаний под видом экспорта в третьи страны доставили в Россию товаров для производства оружия примерно на 130 миллионов евро. Одна из этих компаний ранее сотрудничала с Вооруженными силами и Пограничной службой Литвы. Об этом сообщает общественный вещатель LRT, пишет УНН.

Под видом экспорта в Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Армению и другие государства, приближенные к Кремлю, литовские компании отгружали товары западного производства с потенциальным военным применением в период с марта 2022 года по август 2023 года, пока Литва не запретила транзит определенных товаров в третьи страны.

Литовские компании экспортировали в россию товары двойного назначения на сумму не менее 130 миллионов евро, используя схемы обхода санкций. В частности, микросхемы, подшипники, антенны, конденсаторы, радионавигационные устройства, полупроводники и другие товары двойного назначения.

Сообщается, что 70 компаний экспортировали санкционные товары неоднократно. Одна из них, зарегистрированная в Клайпеде транспортная компания Zetemzeja, якобы отправляла микрочипы американского производства.

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Также, по данным LRT, логистическая компания Delamode Baltics, которая в прошлом предоставляла услуги Вооруженным силам Литвы, Государственной пограничной службе и Игналинской атомной электростанции, могла выступать посредником в не менее 10 поставках товаров двойного назначения в Россию. Delamode Baltics могла перевозить через Грузию подшипники, электронику, процессоры и другое оборудование, что компания отрицает.

Дополнительно

Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин ранее сообщал, что в результате сотрудничества специалистов учреждения и зарубежных СМИ в Нидерландах были арестованы три человека, которые в обход санкций поставляли в россию товары для военных нужд.

"Мы искренне благодарны международным расследователям, профессиональная деятельность которых помогает перекрывать российские пути незаконных поставок иностранной микроэлектроники для комплектации вражеских ракет и беспилотников. Среди последнего - имеем успешный кейс взаимодействия с журналистами Нидерландов. Их расследование привело к тому, что власти страны арестовали трех человек в рамках многонационального расследования международной контрабандной сети, которая работала для обхода общеевропейских санкций против россии. Такие небольшие локальные шаги помогают повышать эффективность санкционного давления на страну-агрессора", - отметил Рувин.

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