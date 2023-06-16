В США экземпляр "1984" Джорджа Оруэлла вернулся в библиотеку спустя 65 лет

Детали

Экземпляр романа-антиутопии Джорджа Оруэлла "1984" вернули в американскую библиотеку в штате Орегон через 65 лет. В записке, прилагаемой к книге, 86-летний мужчина, подписавшийся только как В.П., отметил, что книга должна быть возвращена в библиотеку округа Малтнома в Портленде из-за ее актуальности в наше время.

"Перечитав ее, я понял, что сейчас, как никогда, эта книга должна быть возвращена в оборот", - говорится в записке.

В фундаментальном романе исследуются темы тоталитаризма и правды.

"Я собирался вернуть эту книгу в 1958 году, когда собирался закончить [Портлендский государственный университет], но как-то так и не дошел до этого. Извините, что так опоздал. В возрасте 86 лет я хотел наконец очистить свою совесть", - написал он в записке.

Мужчина сказал, что просмотр некоторых частей книги вызвал у него желание вернуть ее.

"Значительная часть является такой же актуальной сегодня, как и 65 лет назад", - сказал он, выбрав, в частности, отрывок на странице 207.

"Просто добавьте слова "интернет" и "социальные сети", и вы читаете о 2023 году", - сказал он.

Действие романа, опубликованного в 1949 году, происходит в мире, где критическая мысль подавляется тоталитарным режимом. Продажи книги резко выросли в США в 2017 году, вскоре после того, как старший советник Дональда Трампа, который в то время был президентом, заявил, что Белый дом выдает "альтернативные факты" подряд относительно размера толпы на его инаугурации.

В ответ на возврат книги библиотека округа Малтнома заявила, что не будет штрафа за несвоевременный возврат.

"Совесть чиста", - сказано в сообщении.

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