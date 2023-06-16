В США примірник "1984" Джорджа Орвелла повернувся до бібліотеки через 65 років

КИЇВ. 16 червня. УНН. Примірник антиутопічного роману Джорджа Орвелла «1984» повернули до бібліотеки американського Портленда через 65 років після того, як взяли звідти. У записці, що додається до книги, 86-річний чоловік, названий лише В.П., сказав, що книгу слід повернути до бібліотеки, оскільки вона актуальна сьогодні, передає УНН з посиланням на ВВС.