В США примірник "1984" Джорджа Орвелла повернувся до бібліотеки через 65 років
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Примірник антиутопічного роману Джорджа Орвелла «1984» повернули до бібліотеки американського Портленда через 65 років після того, як взяли звідти. У записці, що додається до книги, 86-річний чоловік, названий лише В.П., сказав, що книгу слід повернути до бібліотеки, оскільки вона актуальна сьогодні, передає УНН з посиланням на ВВС.
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Примірник роману-антиутопії Джорджа Орвелла "1984" повернули до американської бібліотеки в штаті Орегон через 65 років. У записці, що додається до книги, 86-річний чоловік, який підписався лише як В.П., зазначив, що книга має бути повернута до бібліотеки округу Малтнома в Портленді через її актуальність у наш час.
"Перечитавши її, я зрозумів, що зараз, як ніколи, ця книга має бути повернута в обіг", - йдеться в записці.
У фундаментальному романі досліджуються теми тоталітаризму та правди.
"Я збирався повернути цю книгу в 1958 році, коли збирався закінчити [Портлендський державний університет], але якось так і не дійшов до цього. Вибачте, що так запізнився. У віці 86 років я хотів нарешті очистити своє сумління", - написав він у записці.
Чоловік сказав, що перегляд деяких частин книги викликав у нього бажання повернути її.
"Значна частина є такою ж актуальною сьогодні, як і 65 років тому", - сказав він, вибравши, зокрема, уривок на сторінці 207.
"Просто додайте слова "інтернет" і "соціальні мережі", і ви читаєте про 2023 рік", - сказав він.
Дія роману, опублікованого в 1949 році, відбувається у світі, де критична думка придушується тоталітарним режимом. Продажі книги різко зросли у США у 2017 році, невдовзі після того, як старший радник Дональда Трампа, який на той час був президентом, заявив, що Білий дім видає "альтернативні факти" поспіль щодо розміру натовпу на його інавгурації.
Реагуючи на повернення книги, бібліотека округу Малтнома заявила, що не буде штрафу за несвоєчасне повернення.
"Совість чиста", - сказано в повідомленні.
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