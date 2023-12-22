В США предупреждают о подделках лекарства от диабета Ozempic
Киев • УНН
Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) предупредило о поддельных лекарствах от сахарного диабета в цепочке поставок в США, посоветовав проверять конкретные партии и серийные номера.
Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов США предупредило потребителей о поддельном лекарстве от диабета Ozempic, которое было обнаружено в цепи поставок медикаментов. Об этом пишет Reuters, передает УНН.
Детали
Управление заявило, что продолжит расследование поддельных инъекций Ozempic и изъяло тысячи единиц, добавив, что некоторые из подделок все еще могут быть в продаже.
Датский производитель лекарств Novo Nordisk и FDA тестируют изъятые продукты и пока не имеют информации о принадлежности, качестве или безопасности лекарств, сообщило агентство.
Производитель лекарств сообщил, что конфискации произошли на складах за пределами авторизованной цепи поставок компании.
Агентство заявило, что иглы из изъятых инъекций поддельные, и их стерильность не может быть подтверждена, что создает дополнительный риск инфицирования пациентов.
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Другие подтвержденные поддельные компоненты изъятых продуктов включают этикетку ручки и сопроводительную информацию о медицинского работника и пациента, а также картонную упаковку.
Управление призвало дистрибьюторов лекарств, розничные аптеки, медицинских работников и пациентов проверять лекарства, которые они получили, и не распространять, и не использовать лекарства, обозначенные номером партии NAR0074 и серийным номером 430834149057.
Дополнение
Спрос на Ozempic превышает предложение в Соединенных Штатах, Германии и Великобритании, поскольку Ozempic приводит к резкой потере веса, поэтому часто люди используют его не по назначению, а для похудения, то есть не для его разрешенного использования.
В США предупреждают о подделках лекарства от диабета Ozempic
Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) предупредило о поддельных лекарствах от сахарного диабета в цепочке поставок в США, посоветовав проверять конкретные партии и серийные номера.
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