В США один из штатов с сентября ограничивает владение недвижимостью иностранцами из Китая и россии

Киев • УНН

 1016 просмотра

С 1 сентября штат Техас ограничивает владение и аренду недвижимости иностранцами из Китая, Ирана, Северной Кореи и России. Законопроект SB 17 подписан губернатором Грегом Эбботтом.

В США один из штатов с сентября ограничивает владение недвижимостью иностранцами из Китая и россии

Штат Техас в США с 1 сентября ограничивает владение и аренду недвижимости иностранцами из ряда стран, в том числе из Китая и россии, сообщает BBC, анализируя его влияние, пишет УНН.

Детали

Законопроект Сената Техаса 17 от 2025 года, также известный как SB 17, вступит в силу 1 сентября, ограничивая людей и компании из Китая, Ирана, Северной Кореи и россии в покупке и аренде недвижимости.

Чиновники говорят, что законопроект направлен на защиту национальной безопасности. Но есть и другие мнения. "Это антиазиатский, антииммигрантский и, в частности, направленный против американцев китайского происхождения", - сказал член Палаты представителей Техаса Джин Ву, демократ, возглавляющий борьбу против законопроекта.

Новый закон может навредить бизнесу в Техасе, сказал Ву BBC. Компании, которые могли бы принести миллионы долларов инвестиций в штат, ищут варианты в других местах.

SB 17 был предложен ранее в этом году и подписан 20 июня губернатором Грегом Эбботтом, который назвал его "самым строгим запретом в Америке", чтобы держать подальше иностранных "противников".

Он запрещает определенным лицам и организациям стран, определенных как угрожающие национальной безопасности, покупать недвижимость в Техасе, включая дома, коммерческие помещения и сельскохозяйственные угодья. Он также ограничивает срок, на который они могут арендовать недвижимость, менее чем одним годом.

Китай - первая страна, упомянутая в законодательстве, которое обвиняет Пекин в использовании "принудительной, подрывной и злонамеренной деятельности с целью ослабления Соединенных Штатов" в их попытке превзойти США экономически, военно и политически, отмечает издание.

Те, кто нарушает закон, могут быть оштрафованы на сумму более 250 000 долларов США или заключены в тюрьму.

Граждане США и владельцы грин-карт освобождены от этого, а владельцы действительных виз все еще смогут иметь одно основное место жительства. Но оппоненты говорят, что независимо от исключений, законопроект носит дискриминационный характер, и любой, кто считается похожим на китайца, может быть подвергнут несправедливой проверке.

Граждане Китая являются крупнейшей группой, на которую влияет новый закон. По состоянию на 2023 год в Техасе проживало по меньшей мере 120 000 человек, родившихся в материковом Китае.

Помимо малого бизнеса, законопроект может непосредственно повлиять на транснациональные компании из Китая.

Согласно отчету государственных чиновников, между 2011 и 2021 годами 34 китайские компании зарегистрировали 38 инвестиционных проектов, 2,7 млрд долларов капитальных инвестиций и 4682 рабочих места в Техасе.

Сообщается, что некоторые китайские компании сейчас ищут альтернативы Техасу.

Эбботт говорит, что его главным приоритетом является безопасность и защита техасцев.

На просьбу BBC прокомментировать этот вопрос, его офис ссылался на предыдущие заявления по этому вопросу, включая пресс-релиз, в котором говорилось о том, что "враждебным иностранным противникам", включая Китай, "нельзя позволить владеть землей в Техасе".

Законодательные усилия были частично вызваны спорной покупкой китайским бизнесменом Сунь Гуансинем 140 000 акров земли в Техасе для ветряной электростанции между 2016 и 2018 годами, включая землю вблизи авиабазы Лафлин, пишет издание.

Хотя изначально проект был одобрен Комитетом по иностранным инвестициям в Соединенных Штатах (CFIUS), Техас в 2021 году принял закон, запрещающий сделки с определенными иностранными компаниями в отношении "критической инфраструктуры", и проект Суня был сорван.

Опрос, проведенный Центром стратегических и международных исследований, вашингтонским аналитическим центром, собрал 224 дела о шпионаже против США со стороны Китая за период с 2000 по 2023 год из открытых источников.

Эксперты по национальной безопасности предполагают, что угрозы США, связанные с КПК, возросли в последние годы.

"Риск реален", – сказал BBC Голден Триплетт, бывший руководитель офиса ФБР в Пекине.

"Нацеливание на США на субнациональном уровне все чаще становится тенденцией в разведке. Отдельные лица и группы на этом уровне, как правило, меньше осознают риски и более склонны устанавливать отношения", – сказал Триплетт.

Но Патрик Туми из Американского фонда союза гражданских свобод (ACLU) сказал, что в случае SB 17 некоторые чиновники ошибочно отождествляли китайский народ с китайским правительством.

Дополнение

Законопроект SB 17 не является первым подобным законопроектом в США.

26 штатов США, большинство из которых контролируются республиканцами, с 2021 года приняли 50 законопроектов, ограничивающих владение иностранной собственностью, направленных на Китай.

Юлия Шрамко

Новости МираНедвижимость
Электроэнергия
Техас
Северная Корея
Китай
Соединённые Штаты
Иран