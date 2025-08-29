$41.260.06
У США один зі штатів з вересня обмежує володіння нерухомістю іноземцями з Китаю і росії

Київ • УНН

 • 926 перегляди

З 1 вересня штат Техас обмежує володіння та оренду нерухомості іноземцями з Китаю, Ірану, Північної Кореї та росії. Законопроект SB 17 підписаний губернатором Грегом Ебботтом.

У США один зі штатів з вересня обмежує володіння нерухомістю іноземцями з Китаю і росії

Штат Техас у США з 1 вересня обмежує володіння та оренду нерухомості іноземцями з низки країн, у тому числі з Китаю та росії, повідомляє BBC, аналізуючи його вплив, пише УНН.

Деталі

Законопроект Сенату Техасу 17 від 2025 року, також відомий як SB 17, набуде чинності 1 вересня, обмежуючи людей та компанії з Китаю, Ірану, Північної Кореї та росії у купівлі та оренді нерухомості.

Посадовці кажуть, що законопроект спрямований на захист національної безпеки. Але є й інші думки. "Це антиазіатський, антиіммігрантський і, зокрема, спрямований проти американців китайського походження", - сказав член Палати представників Техасу Джин Ву, демократ, який очолює боротьбу проти законопроекту.

Новий закон може зашкодити бізнесу в Техасі, сказав Ву BBC. Компанії, які могли б принести мільйони доларів інвестицій до штату, шукають варіанти в інших місцях.

SB 17 був запропонований раніше цього року та підписаний 20 червня губернатором Грегом Ебботтом, який назвав його "найсуворішою забороною в Америці", щоб тримати подалі іноземних "супротивників".

Він забороняє певним особам та організаціям країн, визначених як такі, що загрожують національній безпеці, купувати нерухомість у Техасі, включаючи будинки, комерційні приміщення та сільськогосподарські угіддя. Він також обмежує термін, на який вони можуть орендувати нерухомість, менш ніж одним роком.

Китай - перша країна, згадана в законодавстві, яке звинувачує Пекін у використанні "примусової, підривної та зловмисної діяльності з метою послаблення Сполучених Штатів" у їхній спробі перевершити США економічно, військово та політично, зазначає видання.

Ті, хто порушує закон, можуть бути оштрафовані на суму понад 250 000 доларів США або ув'язнені.

Громадяни США та власники грін-карт звільнені від цього, а власники дійсних віз все ще зможуть мати одне основне місце проживання. Але опоненти кажуть, що незалежно від винятків, законопроект має дискримінаційний характер, і будь-хто, хто вважається схожим на китайця, може бути підданий несправедливій перевірці.

Громадяни Китаю є найбільшою групою, на яку впливає новий закон. Станом на 2023 рік у Техасі проживало щонайменше 120 000 людей, які народилися в материковому Китаї.

Окрім малого бізнесу, законопроект може безпосередньо вплинути на транснаціональні компанії з Китаю.

Згідно зі звітом державних чиновників, між 2011 і 2021 роками 34 китайські компанії зареєстрували 38 інвестиційних проектів, 2,7 млрд доларів капітальних інвестицій та 4682 робочих місця в Техасі.

Повідомляється, що деякі китайські компанії зараз шукають альтернативи Техасу.

Ебботт каже, що його головним пріоритетом є безпека та захист техасців.

На прохання BBC прокоментувати це запитання, його офіс посилався на попередні заяви з цього питання, включаючи пресреліз, у якому йшлося про те, що "ворожим іноземним супротивникам", включаючи Китай, "не можна дозволити володіти землею в Техасі".

Законодавчі зусилля були частково викликані суперечливою купівлею китайським бізнесменом Сунь Гуансінем 140 000 акрів землі в Техасі для вітрової електростанції між 2016 і 2018 роками, включаючи землю поблизу авіабази Лафлін, пише видання.

Хоча спочатку проект був схвалений Комітетом з іноземних інвестицій у Сполучених Штатах (CFIUS), Техас у 2021 році ухвалив закон, що забороняє угоди з певними іноземними компаніями щодо "критичної інфраструктури", і проект Суня був зірваний.

Опитування, проведене Центром стратегічних та міжнародних досліджень, вашингтонським аналітичним центром, зібрало 224 справи про шпигунство проти США з боку Китаю за період з 2000 по 2023 рік з відкритих джерел.

Експерти з національної безпеки припускають, що загрози США, пов'язані з КПК, зросли в останні роки.

"Ризик реальний", – сказав BBC Голден Тріплетт, колишній керівник офісу ФБР у Пекіні.

"Націлювання на США на субнаціональному рівні все частіше стає тенденцією в розвідці. Окремі особи та групи на цьому рівні, як правило, менше усвідомлюють ризики та більш схильні встановлювати стосунки", – сказав Тріплетт.

Але Патрік Тумі з Американського фонду союзу громадянських свобод (ACLU) сказав, що у випадку SB 17 деякі посадовці помилково ототожнювали китайський народ з китайським урядом.

Доповнення

Законопроект SB 17 не є першим подібним законопроектом у США.

26 штатів США, більшість з яких контролюються республіканцями, з 2021 року ухвалили 50 законопроектів, що обмежують володіння іноземною власністю, спрямованих на Китай.

Юлія Шрамко

