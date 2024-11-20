В США объяснили, почему разрешили Украине применять американские противопехотные мины
Киев • УНН
Администрация Байдена разрешила Украине использовать американские противопехотные мины для сдерживания российского наступления. Решение принято из-за изменения тактики российских войск на поле боя.
США разрешили Украине использовать американские противопехотные мины для сдерживания наступления российских войск из-за изменения тактики российской армии. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.
Детали
Администрация Байдена одобрила использование Украиной американских противопехотных мин, чтобы замедлить наступление российских войск на поле боя. Это стало вторым важным изменением в политике США за последнюю неделю, после разрешения Украине применять ракеты американского производства большей дальности для ударов по целям на территории россии.
Министр обороны США Ллойд Остин объяснил, что решение о поставках противопехотных мин продиктовано изменением тактики российской армии.
российские наземные войска управляют движением на поле боя, более защищены в бронетранспортерах, поэтому Украина нуждается в вещах, которые могут помочь замедлить эти усилия со стороны россиян
Напомним
Пентагон анонсировал 70-й транш военной помощи Украине на сумму $275 млн. Пакет включает боеприпасы для HIMARS, артиллерии, противотанковые системы, БПЛА и другое оборудование.
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