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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский: Без поддержки США Украина может проиграть войну без поддержки США

Зеленский: Без поддержки США Украина может проиграть войну без поддержки США

Киев  •  УНН

 • 8786 просмотра

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Президент Украины заявил, что без поддержки США страна может проиграть войну. Зеленский отметил недостаточность собственного производства для победы и выживания.

Зеленский заявил, что сокращение военной помощи со стороны Соединенных Штатов может привести к поражению Украины в войне. Об этом сообщает Fox News, передает УНН.

Детали

В интервью Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что даже несмотря на решительность и стремление бороться, Украина не сможет выиграть без внешней поддержки.

Если США будут сокращать военную помощь Украине, я думаю, мы проиграем. Конечно, в любом случае мы останемся и будем бороться. У нас есть производство, но его недостаточно, чтобы победить. И я думаю, его недостаточно, чтобы выжить

- отметил Владимир Зеленский.

Президент также подчеркнул важность поддержки со стороны западных партнеров, особенно США, для дальнейшего обеспечения обороноспособности страны. Без этой помощи, по его словам, Украина не сможет выдержать напряжение войны, которая длится уже более 1000 дней.

Зеленский обратился к международному сообществу с призывом не сбавлять темпов поддержки Украины, поскольку это имеет стратегическое значение для будущего страны в условиях войны.

Зеленский об обновленной ядерной доктрине рф: "путин показывает миру, что хочет уничтожить Украину и другие страны"19 нояб. 2024, 17:42 • 21378 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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