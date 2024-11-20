Зеленский: Без поддержки США Украина может проиграть войну без поддержки США

Зеленский заявил, что сокращение военной помощи со стороны Соединенных Штатов может привести к поражению Украины в войне. Об этом сообщает Fox News, передает УНН.

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В интервью Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что даже несмотря на решительность и стремление бороться, Украина не сможет выиграть без внешней поддержки.

Если США будут сокращать военную помощь Украине, я думаю, мы проиграем. Конечно, в любом случае мы останемся и будем бороться. У нас есть производство, но его недостаточно, чтобы победить. И я думаю, его недостаточно, чтобы выжить - отметил Владимир Зеленский.

Президент также подчеркнул важность поддержки со стороны западных партнеров, особенно США, для дальнейшего обеспечения обороноспособности страны. Без этой помощи, по его словам, Украина не сможет выдержать напряжение войны, которая длится уже более 1000 дней.

Зеленский обратился к международному сообществу с призывом не сбавлять темпов поддержки Украины, поскольку это имеет стратегическое значение для будущего страны в условиях войны.

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