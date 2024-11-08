В США назвали условия, при которых поддержат переговоры между РФ и Украиной

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Госдеп США заявил, что поддержит переговоры Украины с РФ только по решению Зеленского, без внешнего давления. Миллер подчеркнул, что путин до сих пор не показал готовности отказаться от захвата украинских территорий.

США поддержат переговоры Украины с Россией только в том случае, если Президент Владимир Зеленский решит, что он хочет вступить в переговоры. Америке или любой другой стране не следует его подталкивать к этому. Об этом заявил на брифинге представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, передает УНН.

На вопрос на фоне заявлений новоизбранного президента Трампа, который заявлял о решении «конфликта» в первые 24 часа пребывания в должности, будут ли США в последние два месяца работы администрации способствовать переговорам между РФ и Украиной о прекращении войны в Украине, если обе стороны выразить бы готовность начать переговоры, Миллер ответил:

«Если Президент Зеленский решит, что он хочет вступить в переговоры, конечно, это то, что мы поддержим. Это была наша политика - наша давняя политика, согласно которой президент Зеленский решает, когда пришло время для переговоров. Это не то, к чему нам или любой другой стране следует его подталкивать. И мы поддержим его в любом процессе, чтобы попытаться обеспечить справедливый и прочный мир, но это, в конце концов, его решение, а не наше».

Миллер отметил, что в США не видели никаких признаков от Путина, что он готов отказаться от своего требования продолжать поглощать украинскую территорию.

«Вы можете просто посмотреть на заявления, которые он продолжает делать - мы не видели никаких признаков от Владимира Путина, что он готов отказаться от своего требования продолжать поглощать украинскую территорию. Я уверен, что есть переговоры, на которые путин согласится, если он получит все, что хочет, а Украина не получит ничего, на что имеет право по закону, но это не переговоры, в которых был заинтересован президент Зеленский, и они не должны быть», - заявил Миллер.

Дополнение

Президент Владимир Зеленский, комментируя ситуацию, если Дональд Трамп в случае победы на выборах в США захочет просто заставить Украину отдать все, чтобы таким образом договориться с Россией, заявил, что не думает, что на сегодня это возможно. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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