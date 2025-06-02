В США мужчина напал на толпу с зажигательными бомбами, 6 человек пострадали

Шестеро человек получили ранения в воскресенье, когда 45-летний мужчина выкрикивал "Свободу Палестине" и бросил зажигательные устройства в толпу в Боулдере в американском штате Колорадо, где проходила демонстрация в память об израильских заложниках, остающихся в Газе, сообщили власти, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Шестеро пострадавших в возрасте от 67 до 88 лет были доставлены в больницы, сообщил специальный агент ФБР, ответственный за полевой офис в Денвере, Марк Михалек. По словам властей, по крайней мере один из них был в критическом состоянии.

"В результате этих предварительных фактов становится понятно, что это целенаправленный акт насилия, и ФБР расследует это как акт терроризма", - сказал Михалек.

Михалек назвал подозреваемым Мохамеда Солимана, которого госпитализировали вскоре после нападения.

Директор ФБР Кэш Пател также назвал инцидент "целенаправленным террористическим нападением", а генеральный прокурор штата Колорадо Фил Вайзер сказал, что это было "преступление на почве ненависти, учитывая группу, которая стала мишенью". Начальник полиции Боулдера Стивен Редферн сказал, что не верит, что кто-то другой причастен.

"Мы достаточно уверены, что единственный подозреваемый находится под стражей", - сказал он.

Нападение произошло на Pearl Street Mall, популярном пешеходном торговом районе в тени Университета Колорадо, во время мероприятия, организованного организацией Run for Their Lives, призванной привлечь внимание к заложникам, захваченным после нападения ХАМАС на Израиль в 2023 году.

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар заявил на X, что он шокирован "ужасным антисемитским терактом", описав его как "чистый антисемитизм".

Инцидент произошел на фоне обострения напряженности в Соединенных Штатах из-за войны Израиля в Газе, которая повлекла за собой как рост количества антисемитских преступлений на почве ненависти, так и действия консервативных сторонников Израиля во главе с президентом Дональдом Трампом, которые назвали пропалестинские протесты антисемитскими, пишет издание. Его администрация, как отмечает издание, задержала протестующих против войны без обвинений и прекратила финансирование элитных университетов США, которые разрешали такие демонстрации.

В сообщении в социальной сети X заместитель главы штаба Трампа Стивен Миллер заявил, что Солиман просрочил свою визу, и ему разрешила работать предыдущая администрация. Он сказал, что это является еще одним доказательством необходимости "полностью отменить" то, что он назвал "суицидальной миграцией".

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