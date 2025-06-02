В США мужчина напал на толпу с зажигательными бомбами, 6 человек пострадали

$41.530.00
46.800.00
ukenru
Расстройства пищевого поведения у взрослых и детей: почему возникают и как бороться
Эксклюзив
06:01 • 7142 просмотра

Расстройства пищевого поведения у взрослых и детей: почему возникают и как бороться

Эксклюзив
1 июня, 14:33 • 45100 просмотра

Неделя для коммуникаций и обучения: астропрогноз на 2-8 июня

1 июня, 13:29 • 113120 просмотра

Командующий Сухопутных войск Драпатый подал в отставку после гибели 12 бойцов

1 июня, 12:56 • 138880 просмотра

Полтора года подготовки: как СБУ поразила 41 самолет стратегической авиации рф

Эксклюзив
1 июня, 11:01 • 84904 просмотра

В Сухопутных войсках подтвердили: враг ударил по учебному подразделению в Днепропетровской области

1 июня, 04:00 • 175908 просмотра

Лимиты на переводы с карты на карту, прохождение ВЛК, увеличение стоимости техосмотра авто: что ждет украинцев с 1 июня

31 мая, 16:00 • 153192 просмотра

Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этим летом

31 мая, 13:12 • 121624 просмотра

В ОП пояснили, почему рф не показывает свой меморандум о прекращении огня

31 мая, 12:42 • 107927 просмотра

Лето придет в Украину с дождями и жарой под 30°

Эксклюзив
31 мая, 06:00 • 107180 просмотра

Вызывает не менее 16 различных типов рака: терапевт о вреде курения

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+22°
2м/с
52%
752мм
Популярные новости

Сенатор Грэм: Если вы хотите, чтобы война закончилась, заставьте Китай помочь ее прекратить

1 июня, 20:25 • 16814 просмотра

Рубио и Лавров провели телефонный разговор перед переговорами в Стамбуле: подробности

1 июня, 21:27 • 18012 просмотра

Разговор Рубио и Лаврова состоялся по запросу рф - Госдепартамент США

1 июня, 23:38 • 21780 просмотра

Харьков атаковали российские беспилотники, возник пожар

01:39 • 22765 просмотра

Спецоперация "Паутина": обнародованы первые спутниковые снимки авиабазы "Белая" после атаки

05:57 • 14098 просмотра
публикации

Лимиты на переводы с карты на карту, прохождение ВЛК, увеличение стоимости техосмотра авто: что ждет украинцев с 1 июня

1 июня, 04:00 • 175827 просмотра

“Золотая” должность под угрозой: Елена Дума уперлась в “кресло” главы АРМА и снова воюет из-за реформы

30 мая, 14:15 • 240488 просмотра

Ценности на свалке: мир в минусе на 91 млрд долларов из-за e-waste

30 мая, 13:52 • 255507 просмотра

Вместо подозрения - тишина: как расследование против главного юриста НБУ увязло в бездействии

30 мая, 12:00 • 261918 просмотра

Илон Маск уходит из Белого дома: чем запомнились 130 дней на посту советника Трампа

30 мая, 10:40 • 360395 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Джон Хили

Рустем Умєров

Олег Синегубов

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Стамбул

Киев

Харьков

Реклама
УНН Lite

1 июня - День молока: рецепты любимых молочных коктейлей

1 июня, 12:31 • 77619 просмотра

Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этим летом

31 мая, 16:00 • 153153 просмотра

Айс-латте: пять вариантов холодного кофе, которые легко приготовить дома

30 мая, 12:39 • 104377 просмотра

"Том Круз напугал бы нас больше, чем Брэд Питт" - режиссер "Формулы-1" о выборе актера для фильма

30 мая, 08:06 • 136559 просмотра

Лето без рубашек: Джастин Бибер с сыном встречают теплые дни

30 мая, 07:19 • 118996 просмотра
Актуальное

Калибр (семейство ракет)

Шахед-136

9К720 Искандер

Нефть марки Brent

Фокс Ньюс

В США мужчина напал на толпу с зажигательными бомбами, 6 человек пострадали

Киев • УНН

 • 1436 просмотра

В американском штате Колорадо мужчина бросил зажигательные устройства в толпу во время демонстрации в память об израильских заложниках. Шесть человек получили ранения, подозреваемый задержан.

В США мужчина напал на толпу с зажигательными бомбами, 6 человек пострадали

Шестеро человек получили ранения в воскресенье, когда 45-летний мужчина выкрикивал "Свободу Палестине" и бросил зажигательные устройства в толпу в Боулдере в американском штате Колорадо, где проходила демонстрация в память об израильских заложниках, остающихся в Газе, сообщили власти, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Шестеро пострадавших в возрасте от 67 до 88 лет были доставлены в больницы, сообщил специальный агент ФБР, ответственный за полевой офис в Денвере, Марк Михалек. По словам властей, по крайней мере один из них был в критическом состоянии.

"В результате этих предварительных фактов становится понятно, что это целенаправленный акт насилия, и ФБР расследует это как акт терроризма", - сказал Михалек.

Михалек назвал подозреваемым Мохамеда Солимана, которого госпитализировали вскоре после нападения. 

Директор ФБР Кэш Пател также назвал инцидент "целенаправленным террористическим нападением", а генеральный прокурор штата Колорадо Фил Вайзер сказал, что это было "преступление на почве ненависти, учитывая группу, которая стала мишенью". Начальник полиции Боулдера Стивен Редферн сказал, что не верит, что кто-то другой причастен.

"Мы достаточно уверены, что единственный подозреваемый находится под стражей", - сказал он.

Нападение произошло на Pearl Street Mall, популярном пешеходном торговом районе в тени Университета Колорадо, во время мероприятия, организованного организацией Run for Their Lives, призванной привлечь внимание к заложникам, захваченным после нападения ХАМАС на Израиль в 2023 году.

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар заявил на X, что он шокирован "ужасным антисемитским терактом", описав его как "чистый антисемитизм".

Инцидент произошел на фоне обострения напряженности в Соединенных Штатах из-за войны Израиля в Газе, которая повлекла за собой как рост количества антисемитских преступлений на почве ненависти, так и действия консервативных сторонников Израиля во главе с президентом Дональдом Трампом, которые назвали пропалестинские протесты антисемитскими, пишет издание. Его администрация, как отмечает издание, задержала протестующих против войны без обвинений и прекратила финансирование элитных университетов США, которые разрешали такие демонстрации.

В сообщении в социальной сети X заместитель главы штаба Трампа Стивен Миллер заявил, что Солиман просрочил свою визу, и ему разрешила работать предыдущая администрация. Он сказал, что это является еще одним доказательством необходимости "полностью отменить" то, что он назвал "суицидальной миграцией".

Вице-президент США Вэнс отказался от визита в Израиль из-за новой израильской операции в Газе - Axios19.05.25, 13:47 • 4145 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Новости Мира
Колорадо
Дональд Трамп
Соединенные Штаты
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9