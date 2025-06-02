У США чоловік напав на натовп із запальними бомбами, 6 людей постраждали

Шестеро людей отримали поранення в неділю, коли 45-річний чоловік вигукував "Свободу Палестині" і кинув запальні пристрої в натовп у Боулдері в американському штаті Колорадо, де проходила демонстрація в пам'ять про ізраїльських заручників, які залишилися в Газі, повідомила влада, пише УНН з посиланням на Reuters.

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Шестеро постраждалих у віці від 67 до 88 років були доставлені до лікарень, повідомив спеціальний агент ФБР, відповідальний за польовий офіс у Денвері, Марк Міхалек. За словами влади, принаймні один із них був у критичному стані.

"В результаті цих попередніх фактів стає зрозуміло, що це цілеспрямований акт насильства, і ФБР розслідує це як акт тероризму", - сказав Міхалек.

Міхалек назвав підозрюваним Мохамеда Солімана, якого госпіталізували невдовзі після нападу.

Директор ФБР Кеш Пател також назвав інцидент "цілеспрямованим терористичним нападом", а генеральний прокурор штату Колорадо Філ Вайзер сказав, що це був "злочин на ґрунті ненависті, враховуючи групу, яка стала мішенню". Начальник поліції Боулдера Стівен Редферн сказав, що не вірить, що хтось інший причетний.

"Ми досить впевнені, що єдиний підозрюваний знаходиться під вартою", - сказав він.

Напад стався на Pearl Street Mall, популярному пішохідному торговому районі в тіні Університету Колорадо, під час заходу, організованого організацією Run for Their Lives, покликаною привернути увагу до заручників, захоплених після нападу ХАМАС на Ізраїль у 2023 році.

Міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар заявив на X, що він шокований "жахливим антисемітським терактом", описавши його як "чистий антисемітизм".

Інцидент стався на тлі загострення напруженості в Сполучених Штатах через війну Ізраїлю в Газі, яка спричинила як зростання кількості антисемітських злочинів на ґрунті ненависті, так і дії консервативних прихильників Ізраїлю на чолі з президентом Дональдом Трампом, які назвали пропалестинські протести антисемітськими, пише видання. Його адміністрація, як зазначає видання, затримала протестувальників проти війни без звинувачень і припинила фінансування елітних університетів США, які дозволяли такі демонстрації.

У дописі в соціальній мережі X заступник голови штабу Трампа Стівен Міллер заявив, що Соліман прострочив свою візу, і йому дозволила працювати попередня адміністрація. Він сказав, що це є ще одним доказом необхідності "повністю скасувати" те, що він назвав "суїцидальною міграцією".

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