В США намерены усилить надзор за институтами Конфуция
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Госдепартамент и Министерство образования США намерены усилить контроль за деятельностью институтов Конфуция, которые они подозревают в распространении китайского влияния и пропаганды. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters, передает УНН.
По данным агентства, планируется усилить контроль за выдачей виз персонала институтов и по финансированию, которое учреждения получают от иностранных правительств.
Издание информирует, что посольство Китая в Вашингтоне, в свою очередь, распространило заявление министерства иностранных дел, в котором говорится, что деятельность институтов Конфуция в США является законной, открытой и прозрачной.
В США на данный момент действуют около 100 институтов Конфуция в колледжах и университетах и еще около 500 классов Конфуция, указывает агентство.
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В феврале 2018 газета The Washington Post сообщила, что власти США заподозрили институты Конфуция в распространении китайского влияния. По мнению конгрессменов, они используются Китаем для внедрения в сознание будущих лидеров прокитайской точки зрения. Представители Республиканской партии предложили объявить действующие на территории США институты Конфуция иноагентами, наносящих ущерб национальной безопасности Соединенных Штатов. В МИД КНР такие высказывания раскритиковали, назвав их пережитком времен холодной войны.
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Справка УНН: Институты Конфуция - сеть китайских культурно-образовательных центров, создаваемых Государственным комитетом по распространению китайского языка за рубежом Министерства образования КНР совместно с зарубежными вузами и синологической центрами. Первый такой институт был открыт в Сеуле в ноябре 2004 года. По данным на конец 2010 года, в 96 странах и регионах мира действовало 322 таких института, посещали 360 тысяч человек.
Как сообщал УНН, федеральные власти США предъявили обвинения компании Huawei в ряде преступлений, в том числе в промышленном шпионаже, финансовом мошенничестве, нарушении санкций и препятствовании правосудию.