В США мають намір посилити нагляд за інститутами Конфуція

КИЇВ. 1 березня. УНН. Держдепартамент і міністерство освіти США мають намір посилити контроль за діяльністю інститутів Конфуція, які вони підозрюють в поширенні китайського впливу і пропаганди. Про це в четвер повідомило агентство Reuters, передає УНН.