В США мають намір посилити нагляд за інститутами Конфуція
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Держдепартамент і міністерство освіти США мають намір посилити контроль за діяльністю інститутів Конфуція, які вони підозрюють в поширенні китайського впливу і пропаганди. Про це в четвер повідомило агентство Reuters, передає УНН.
За даними агентства, планується посилити контроль за видачею віз персоналу інститутів і за фінансуванням, яке установи отримують від іноземних урядів.
Видання інформує, що посольство Китаю в Вашингтоні, у свою чергу, поширило заяву міністерства закордонних справ, в якому говориться, що діяльність інститутів Конфуція в США є законною, відкритої і прозорої.
У США на даний момент діють близько 100 інститутів Конфуція в коледжах і університетах і ще близько 500 класів Конфуція, вказує агентство.
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У лютому 2018 року газета The Washington Post повідомила, що влада США запідозрили інститути Конфуція в поширенні китайського впливу. На думку конгресменів, вони використовуються Китаєм для впровадження в свідомість майбутніх лідерів прокітайской точки зору. Представники Республіканської партії запропонували оголосити діючі на території США інститути Конфуція іноагентамі, що завдають шкоди національній безпеці Сполучених Штатів. У МЗС КНР такі висловлювання розкритикували, назвавши їх пережитком часів холодної війни.
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Довідка УНН: Інститути Конфуція — мережа китайських культурно-освітніх центрів, створюваних Державним комітетом з розповсюдження китайської мови за кордоном Міністерства освіти КНР спільно із зарубіжними вузами і сінологіческой центрами. Перший такий інститут був відкритий в Сеулі в листопаді 2004 року. За даними на кінець 2010 року, в 96 країнах і регіонах світу діяло 322 таких інституту, які відвідували 360 тисяч чоловік.
Як повідомляв УНН, федеральна влада США пред’явили звинувачення компанії Huawei в ряді злочинів, в тому числі в промисловому шпигунстві, фінансовому шахрайстві, порушенні санкцій і перешкоджанні правосуддю.