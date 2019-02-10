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Провідний університет США призупинив спільні дослідження з Huawei через їх шпигунство

Провідний університет США призупинив спільні дослідження з Huawei через їх шпигунство

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 лютого. УНН. Один із провідних дослідницьких університетів США “Каліфорнійський університет, Берклі” припинив нові дослідницькі проекти з китайським технологічним гігантом Huawei Technologies. Про це повідомляє УНН із посиланням на Голос Америки.

Рішення набрало сили 30-го січня, після того, як Державний департамент США звинуватив компанію у кримінальних порушеннях, а саме — крадіжці торговельних таємниць, перешкоджанні правосуддю, порушенні санкцій та шахрайстві з використанням електронних засобів комунікації.

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В університеті заявили, що будуть слідувати угодам з Huawei, які стосуються фінансування вже активних проектів.

“Каліфорнійський університет, Берклі” та інші провідні університети США також позбавляються устаткування компанії Huawei та інших китайських виробників, щоб не допустити втрати державного фінансування у відповідності до нового закону про нацбезпеку США.

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Адміністрація Трампа стверджує, що китайські технологічні компанії виробляють устаткування, яке дозволяє уряду Китаю шпигувати за іншими країнами, включно із західними дослідниками, які працюють над інноваційними технологіями.

Представник університету заявив, що там позбавились від систем для відео конференцій виробництва Huawei. До аналогічних заходів вдались в “Каліфорнійському університеті, Ірвайн”.

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Інші університети, як наприклад Університет Вісконсина, переглядають свої угоди з постачальниками електронної техніки.

У серпні президент США підписав закон, який забороняє фінансування з бюджету США організацій, які використовують мережеве та телекомунікаційне обладнання виробництва китайських компаній Hauwei, або ZTE.

Університети, які до серпня 2020-го року не виконають умови закону, можуть втратити державне фінансування.

Довідка УНН: Huawei — один з провідних китайських виробників смартфонів. У 2017 році чистий прибуток компанії склав 47,5 млрд юанів (більше 7,5 млрд доларів).

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Як повідомляв УНН, китайська влада вимагає від Канади негайно звільнити фінансового директора Huawei Мен Ваньчжоу і називає її арешт порушенням прав людини і міжнародних норм.

Нагадаємо, 1 грудня поліція Канади затримала фіндиректора Huawei Мен Ваньчжоу. Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюда заявив, що затримання фіндиректора Huawei не було політичним рішенням.

У свою чергу, у Китаї вважають, що затримання фіндиректора Huawei говорить про бажання США завдати удару по компанії.

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Невдовзі після арешту фіндиректора Huawei у Канаді, у Китаї затримали канадця, який організував зустрічі Кім Чен Ина і Денніса Родмана.

12 грудня суд у Канаді ухвалив рішення про екстрадицію Мен Ваньчжоу в США. Жінку відпустили під заставу у 10 млн канадських доларів очікувати екстрадиції у Ванкувері.

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