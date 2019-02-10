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Ведущий университет США приостановил совместные исследования с Huawei из-за их шпионажа

Ведущий университет США приостановил совместные исследования с Huawei из-за их шпионажа

Киев  •  УНН

 • 11161 просмотра

КИЕВ. 10 февраля. УНН. Один из ведущих исследовательских университетов США "Калифорнийский университет, Беркли" прекратил новые исследовательские проекты с китайским технологическим гигантом Huawei Technologies. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Голос Америки.

Решение вступило в силу 30-го января, после того, как Государственный департамент США обвинил компанию в уголовных нарушениях, а именно - краже торговых секретов, препятствовании правосудию, нарушении санкций и мошенничестве с использованием электронных средств коммуникации.

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В университете заявили, что будут следовать соглашениям с Huawei, касающихся финансирования уже активных проектов.

"Калифорнийский университет, Беркли" и другие ведущие университеты США также лишаются оборудования компании Huawei и других китайских производителей, чтобы не допустить потери государственного финансирования в соответствии с новым законом о нацбезопасности США.

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Администрация Трампа утверждает, что китайские технологические компании производят оборудование, которое позволяет правительству Китая шпионить за другими странами, включая западными исследователями, которые работают над инновационными технологиями.

Представитель университета заявил, что там избавились от систем для видеоконференций производства Huawei. К аналогичным мерам прибегли в "Калифорнийском университете, Ирвайн".

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Другие университеты, например Университет Висконсина, пересматривают свои соглашения с поставщиками электронной техники.

В августе президент США подписал закон, запрещающий финансирование из бюджета США организаций, которые используют сетевое и телекоммуникационное оборудование производства китайских компаний Hauwei или ZTE.

Университеты, которые до августа 2020 года не выполнят условия закона, могут потерять государственное финансирование.

Справка УНН: Huawei - один из ведущих китайских производителей смартфонов. В 2017 году чистая прибыль компании составила 47,5 млрд юаней (более 7,5 млрд долларов).

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Как сообщал УНН, китайские власти требует от Канады немедленно освободить финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу и называет ее арест нарушением прав человека и международных норм.

Напомним, 1 декабря полиция Канады задержала финдиректора Huawei Мэн Ваньчжоу. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что задержание финдиректора Huawei не было политическим решением.

В свою очередь, в Китае считают, что задержание финдиректора Huawei говорит о желании США нанести удар по компании.

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Вскоре после ареста финдиректора Huawei в Канаде, в Китае задержали канадца, который организовал встречи Ким Чен Ына и Деннис Родман.

12 декабря суд в Канаде принял решение об экстрадиции Мэн Ваньчжоу в США. Женщину отпустили под залог в 10 млн канадских долларов ожидать экстрадиции в Ванкувере.

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