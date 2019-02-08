Глава центру Держдепу по боротьбі з пропагандою назвала РФ та Китай головними загрозами США

ukru
22 березня, 17:51 • 109961 перегляди

Підготувалися до зустрічі в Саудівській Аравії: Зеленський провів засідання військового кабінету в Харкові

22 березня, 16:18 • 173063 перегляди

Без зустрічей віч-на-віч: ЗМІ дізналися, як пройдуть "непрямі переговори" України та рф

22 березня, 15:05 • 146524 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 145550 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 134544 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

22 березня, 04:30 • 120788 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 165492 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 171931 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 157857 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 279527 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
4.9 м/с
40 %
756 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Шквальний вітер та похолодання: яким областям не пощастить з погодою сьогодні

Шквальний вітер та похолодання: яким областям не пощастить з погодою сьогодні

23 березня, 04:43 • 115909 перегляди
В IT-системі "Укрзалізниці" технічний збій: онлайн-сервіси не працюють

В IT-системі "Укрзалізниці" технічний збій: онлайн-сервіси не працюють

23 березня, 06:56 • 118094 перегляди
Колишнього прокурора США Джесіку Абер знайшли мертвою

Колишнього прокурора США Джесіку Абер знайшли мертвою

23 березня, 07:47 • 114354 перегляди
У Києві збільшилась кількість постраждалих від атаки російських дронів

У Києві збільшилась кількість постраждалих від атаки російських дронів

23 березня, 08:31 • 115883 перегляди
кремль збільшує виплати за підписання контракту із ЗС рф - ГУР

кремль збільшує виплати за підписання контракту із ЗС рф - ГУР

13:21 • 93774 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 197476 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 279516 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 238576 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 220099 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 184338 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 93921 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 89345 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 100799 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 84510 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 103464 перегляди
Актуальне
Глава центру Держдепу по боротьбі з пропагандою назвала РФ та Китай головними загрозами США

Глава центру Держдепу по боротьбі з пропагандою назвала РФ та Китай головними загрозами США

Київ • УНН

 • 9417 перегляди

КИЇВ. 8 лютого. УНН. Новий керівник створеного у 2016 році Центру глобальної взаємодії (ЦГВ) Держдепартаменту, на який покладено функції боротьби з пропагандою, Ліа Гебріел назвала Росію, Іран і Китай серед головних загроз для Сполучених Штатів. З таким твердженням вона виступила в опублікованому в четвер інтерв'ю журналу Foreign Policy, передає УНН.

Держсекретар США Майкл Помпео представив Гебріел як спецпредставник і координатора ЦГВ. За його словами, в ВМС США вона була пілотом винищувача F-18, пізніше співробітником розвідслужби, а після стала ведучою і кореспондентом телеканалів Fox News і NBC.

“Під час інтерв’ю вона привела Китай, Росію, Іран, а також терористичні організації в якості головних загроз, які використовують пропаганду для підриву інтересів США”, — йдеться в статті Foreign Policy.

У тексті зазначається, що Гебріел почне виконувати свої обов’язки з 11 лютого.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: США звинуватили Huawei в промисловому шпигунстві

“Ми повинні розуміти, що на нас нападають країни-противники і міжнародні терористичні організації, які використовують пропаганду і дезінформацію в якості зброї, — вважає вона. — Вони роблять це, тому що це дешево, легко, і тому що їм це під силу”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Держсекретар США: характер загрози з боку РФ змінився з часів “холодної війни”

У зовнішньополітичному відомстві журналу розповіли, що ЦГВ запросив фінансування на 2019 рік (почався в США 1 жовтня) в розмірі 55 млн доларів. Ряд законодавців у Конгресі вже підтримав призначення Гебріел і планує підвищити цю суму до 115 млн. доларів.

“З тих пір як Помпео отримав пост держсекретаря, ЦГВ став пріоритетом і отримує фінансування в повній мірі ”, - наводить видання слова представника відомства.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Протистояння гібридній війні Кремля: в Україну прибули міжнародні експерти

Як повідомляв УНН, у Джорджтаунському університеті у Вашингтоні (США) вирішили викладати студентам курс про російську гібридну загрозу.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаНовини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$85,087.10
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$2,018.40