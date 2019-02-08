Глава центру Держдепу по боротьбі з пропагандою назвала РФ та Китай головними загрозами США

Держсекретар США Майкл Помпео представив Гебріел як спецпредставник і координатора ЦГВ. За його словами, в ВМС США вона була пілотом винищувача F-18, пізніше співробітником розвідслужби, а після стала ведучою і кореспондентом телеканалів Fox News і NBC.

“Під час інтерв’ю вона привела Китай, Росію, Іран, а також терористичні організації в якості головних загроз, які використовують пропаганду для підриву інтересів США”, — йдеться в статті Foreign Policy.

У тексті зазначається, що Гебріел почне виконувати свої обов’язки з 11 лютого.

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“Ми повинні розуміти, що на нас нападають країни-противники і міжнародні терористичні організації, які використовують пропаганду і дезінформацію в якості зброї, — вважає вона. — Вони роблять це, тому що це дешево, легко, і тому що їм це під силу”.

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У зовнішньополітичному відомстві журналу розповіли, що ЦГВ запросив фінансування на 2019 рік (почався в США 1 жовтня) в розмірі 55 млн доларів. Ряд законодавців у Конгресі вже підтримав призначення Гебріел і планує підвищити цю суму до 115 млн. доларів.

“З тих пір як Помпео отримав пост держсекретаря, ЦГВ став пріоритетом і отримує фінансування в повній мірі ”, - наводить видання слова представника відомства.

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Як повідомляв УНН, у Джорджтаунському університеті у Вашингтоні (США) вирішили викладати студентам курс про російську гібридну загрозу.