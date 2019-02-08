Глава центра Госдепа по борьбе с пропагандой назвала РФ и Китай главными угрозами США
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Новый руководитель созданного в 2016 году Центра глобального взаимодействия (ЦГВ) Госдепартамента, на который возложены функции борьбы с пропагандой, Лиа Гэбриэл назвала Россию, Иран и Китай среди главных угроз для Соединенных Штатов. С таким утверждением она выступила в опубликованном в четверг интервью журналу Foreign Policy, передает УНН.
Госсекретарь США Майкл Помпео представил Гэбриэл в качестве спецпредставителя и координатора ЦГВ. По его словам, в ВМС США она была пилотом истребителя F-18, позднее сотрудником разведслужбы, а после стала ведущей и корреспондентом телеканалов Fox News и NBC.
“Во время интервью она привела Китай, Россию, Иран, а также террористические организации в качестве главных угроз, которые используют пропаганду для подрыва интересов США”, — говорится в статье Foreign Policy.
В тексте отмечается, что Гэбриэл приступит к своим обязанностям с 11 февраля.
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“Мы должны понимать, что на нас нападают страны-противники и международные террористические организации, которые используют пропаганду и дезинформацию в качестве оружия, — полагает она. — Они делают это, потому что это дешево, легко, и потому что им это под силу”.
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Во внешнеполитическом ведомстве журналу рассказали, что ЦГВ запросил финансирование на 2019 год (начался в США 1 октября) в размере 55 млн долларов. Ряд законодателей в Конгрессе уже поддержал назначение Гэбриэл и планирует повысить эту сумму до 115 млн долларов.
“С тех пор как Помпео получил пост госсекретаря, ЦГВ стал приоритетом и получает финансирование в полной мере”, — приводит издание слова представителя ведомства.
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Как сообщал УНН, в Джорджтаунском университете в Вашингтоне (США) решили преподавать студентам курс о русской гибридной угрозе.