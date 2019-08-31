В США Google оштрафовали на 200 млн долларов

По словам источников издания, договоренность поддержало большинство членов комиссии. ФТК начала расследование в отношении Google после того, как в 2018 году ей поступила жалоба от ряда общественных организаций на видеосервис YouTube, принадлежащий компании. В документе утверждалось, что в YouTube нарушают существующие в США законы, запрещающие собирать информацию о детях без ведома их родителей.

Авторы жалобы отмечали, что в YouTube существует практика сбора информации о пользователях, в том числе о месте их расположения и интересах. Это делается, чтобы подобрать те рекламные ролики, которые с наибольшей вероятностью заинтересуют людей.

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Данная практика, как считают правозащитники, распространялась в течение нескольких лет и на миллионы несовершеннолетних американцев, пользовались сервисом. При этом разрешения у их родителей представители компании не спрашивали. Правозащитники указывали на то, что Google нарушила закон и добивались от нее выплаты штрафа на миллиарды долларов.

Как отмечает издание, YouTube, скорее всего, обязуется более не демонстрировать рекламные ролики, нацеленные на несовершеннолетних, а также принимать дополнительные меры, чтобы защитить детей от тех материалов, которые для них не назначаются. Судебного иска к Google и YouTube в связи с рассмотрением не подавали.

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По сведениям издания, о договоренности могут объявить официально в начале следующей недели. Ее предварительно должен утвердить Министерство юстиции США.

Напомним, ранее ЕС оштрафовал Google на 4,3 млрд евро.