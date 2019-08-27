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У США ексспівробітника Google звинуватили в крадіжці технологій компанії

У США ексспівробітника Google звинуватили в крадіжці технологій компанії

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 серпня. УНН. Прокуратура Північного округу штату Каліфорнія пред’явила звинувачення колишньому співробітнику компанії Google Ентоні Левандовскі у викраденні у неї є комерційною таємницею інформації про безпілотні автомобілі. Про це йдеться в заяві, опублікованій у вівторок на сайті відомства, передає УНН.

Як випливає з документа, Левандовскі в 2009 році став одним із засновників підрозділу Google, який спеціалізувався на розробці автомобілів, керованих комп’ютером. Левандовскі брав участь у створенні спеціального лазерного радара (лидара), що призначався для установки на цих машинах. У січні 2016 року Левандовскі пішов з даного підрозділу. Підрозділ в грудні став окремою компанією під назвою Waymo, який, як і Google, входить в американський холдинг Alphabet.

За даними слідчих, Левандовскі перед відходом з компанії скачав з її систем близько 14 тис. файлів. Серед них була інформація, що представляє комерційну таємницю, в тому числі що стосується безпілотних автомобілів, лидара і його випробувань.

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Як випливає з опублікованого обвинувального висновку, під час роботи в Google Левандовскі заснував власну компанію, яка згодом отримала назву Otto. У 2015 році він почав переговори з представниками конкуруючої з Google американської компанії Uber Advanced Technologies про придбання у нього Otto. Дана компанія була куплена Uber в серпня 2016 року. Левандовскі після цього став співробітником Uber і працював в ній до травня 2017 року.

Якщо Левандовскі визнають винним, йому може загрожувати тюремне ув’язнення тривалістю до 10 років, а також виплата штрафу в розмірі 250 тисяч доларів. Крім того, його можуть зобов’язати компенсувати нібито завдані збитки.

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Waymo в 2016 році подала судовий позов до Uber, звинувативши її і Otto в крадіжці технологій. У лютому 2018 року компанії врегулювали даний спір. Uber надала Waymo акції на суму 245 млн доларів, а також взяла на себе зобов’язання не порушувати її права на інтелектуальну власність. Левандовскі був звільнений з Uber в зв’язку з його відмовою співпрацювати з проводився в компанії внутрішньому розслідуванням.

Нагадаємо, банк JPMorgan переманив фахівця Google в області штучного інтелекту.

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