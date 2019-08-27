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В США экс-сотрудника Google обвинили в краже технологий компании

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КИЕВ. 27 августа. УНН. Прокуратура Северного округа штата Калифорния предъявила обвинения бывшему сотруднику компании Google Энтони Левандовски в похищении у нее есть коммерческой тайной информации про беспилотные автомобили. Об этом говорится в заявлении, опубликованном во вторник на сайте ведомства, передает УНН.

Как следует из документа, Левандовски в 2009 году стал одним из основателей подразделения Google, который специализировался на разработке автомобилей, управляемых компьютером. Левандовски участвовал в создании специального лазерного радара (лидара), который предназначался для установки на этих машинах. В января 2016 года Левандовски ушел из данного подразделения. Подразделение в декабре стал отдельной компанией под названием Waymo, который, как и Google, входит в американский холдинг Alphabet.

По данным следователей, Левандовски перед уходом из компании скачал с ее систем около 14 тыс. файлов. Среди них была информация, представляющая коммерческую тайну, в том числе касается беспилотных автомобилей, лидара и его испытаний.

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Как следует из опубликованного обвинительного заключения, во время работы в Google Левандовски основал собственную компанию, которая впоследствии получила название Otto. В 2015 году он начал переговоры с представителями конкурирующей с Google американской компании Uber Advanced Technologies о приобретении у него Otto. Данная компания была куплена Uber В августе 2016 года. Левандовски после этого стал сотрудником Uber и работал в ней до мая 2017 года.

Если Левандовски признают виновным, ему может грозить тюремное заключение продолжительностью до 10 лет, а также выплата штрафа в размере 250 тысяч долларов. Кроме того, его могут обязать компенсировать якобы нанесенный ущерб.

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Waymo в 2016 году подала судебный иск к Uber, обвинив ее и Otto в краже технологий. В феврале 2018 году компания урегулировали данный спор. Uber предоставила Waymo акции на сумму 245 млн долларов, а также взяла на себя обязательство не нарушать ее права на интеллектуальную собственность. Левандовски был освобожден от Uber в связи с его отказом сотрудничать с проводился в компании внутреннем расследованием.

Напомним, банк JPMorgan переманил специалиста Google в области искусственного интеллекта.

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