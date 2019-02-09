Українець вкрав понад півмільйона гривень з чужих криптогаманців

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КИЇВ. 9 лютого. УНН. У Київській області чоловік налагодив систему викрадення криптовалюти. Про це повідомляє УНН з посиланням на Департамент кіберполіції Нацполіції України.

"35-річний мешканець Київщини здійснював технічну підтримку британської біржі з онлайн-обміну криптовалют. Маючи доступ, зловмисник скористався своїм становищем та викрав кошти з Bitcoin- та різноманітних Altcoin-рахунків клієнтів. Таким чином, за декілька місяців, йому вдалося заробити більше півмільйона гривень", - йдеться у повідомленні.

За даними поліції, заволодіння криптовалютою клієнтів відбувалося в декілька етапів.

Спочатку зловмисник підбирав облікові записи клієнтів криптобіржі, які протягом тривалого часу не відвідували свої акаунти, та на яких не було встановлено багатофакторної автентифікації.

Після цього правопорушник здійснював підміну резервних електронних скриньок або самостійно додавав такі скриньки до облікових записів, де резервні адреси не були зазначені. Це надавало можливість останньому пізніше відновлювати паролі доступу до гаманців та ініціювати списання електронних коштів.

Конвертація та виведення коштів відбувалися через онлайн-обмінники.

Під час досудового розслідування поліцією встановлено речові докази, зокрема – цифрові, які підтверджують протиправний умисел та діяння підозрюваного. Встановлена сума збитків в еквіваленті складає понад 720 тисяч гривень.

За попередньою кваліфікацією, чоловік підозрюється у вчиненні правопорушення, передбаченого ст. 361 КК України (несанкціоноване втручання в роботу комп'ютерів, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку).

Крім того, вирішується питання щодо оголошення зловмиснику додаткової підозри за крадіжку коштів (ст. 185 КК України).

Тривають заходи зі встановлення всіх потерпілих.

Нагадаємо, хакер за допомогою вірусу викачував гроші з чужих криптогаманців

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