Украинец украл более полумиллиона гривен с чужих криптокошельков
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. В Киевской области мужчина наладил систему похищения криптовалюты. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Департамент киберполиции Нацполиции Украины.
"35-летний житель Киевской области осуществлял техническую поддержку британской биржи онлайн-обмена криптовалюты. Имея доступ, злоумышленник воспользовался своим положением и похитил средства с Bitcoin- и различных Altcoin-счетов клиентов. Таким образом, за несколько месяцев, ему удалось заработать более полумиллиона гривен", - говорится в сообщении.
По данным полиции, завладение криптовалютой клиентов происходило в несколько этапов.
Сначала злоумышленник подбирал учетные записи клиентов криптобиржи, которые в течение длительного времени не посещали свои аккаунты, и на которых не было установлено многофакторной аутентификации.
После этого преступник осуществлял замену резервных электронных ящиков или самостоятельно добавлял такие ящики к учетным записям, где резервные адреса не были указаны. Это давало возможность последнему позже восстанавливать пароли доступа к кошелькам и инициировать списание электронных средств.
Конвертация и вывод средств происходили через онлайн-обменники.
Во время досудебного расследования полицией установлено вещественные доказательства, в частности - цифровые, подтверждающие противоправный умысел и действия подозреваемого. Установленная сумма убытков в эквиваленте составляет более 720 тысяч гривен.
По предварительной квалификации, мужчина подозревается в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 361 УК Украины (несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи).
Кроме того, решается вопрос об объявлении злоумышленнику дополнительного подозрения за кражу средств (ст. 185 УК Украины).
Продолжаются мероприятия по установлению всех пострадавших.
Напомним, хакер с помощью вируса скачивал деньги с чужих криптокошельков.