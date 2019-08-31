В США Google оштрафували на 200 млн доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Федеральна торгова комісія (ФТК) США затвердила угоду з американською корпорацією Google, за умовами якого компанія повинна виплатити штраф у розмірі приблизно 200 млн доларів за порушення законів про захист особистих даних неповнолітніх. Про це повідомила в п'ятницю газета The Wall Street Journal, передає УНН.
За словами джерел видання, домовленість підтримала більшість членів комісії. ФТК почала розслідування відносно Google після того, як в 2018 році їй надійшла скарга від ряду громадських організацій на відеосервіс YouTube, що належить компанії. У документі стверджувалося, що в YouTube порушують існуючі в США закони, які забороняють збирати інформацію про дітей без відома їх батьків.
Автори скарги відзначали, що в YouTube існує практика збору інформації про користувачів, в тому числі про місце їх розташування та інтересах. Це робиться, щоб підібрати ті рекламні ролики, які з найбільшою ймовірністю зацікавлять людей.
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Дана практика, як вважають правозахисники, поширювалася протягом декількох років і на мільйони неповнолітніх американців, які користувалися сервісом. При цьому дозволу у їх батьків представники компанії не запитували. Правозахисники вказували на те, що Google порушила закон і домагалися від неї виплати штрафу на мільярди доларів.
Як зазначає видання, YouTube, найімовірніше, зобов'язується більш не демонструвати рекламні ролики, націлені на неповнолітніх, а також вживатиме додаткових заходів, щоб захистити дітей від тих матеріалів, які для них не призначаються. Судового позову до Google і YouTube в зв'язку з розглядом не подавали.
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За відомостями видання, про домовленості можуть оголосити офіційно на початку наступного тижня. Її попередньо має затвердити Міністерство юстиції США.
Нагадаємо, раніше ЄС оштрафував Google на 4,3 млрд євро.