ЄС оштрафував Google на 4,3 млрд євро
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. Компанія Google була оштрафована на 4,3 мільярда євро з боку ЄС в рамках великого розслідування щодо фірми. Про це УНН повідомляє з посиланням на The Sun.
Штраф пов'язаний із зловживаннями Google зі своїм програмним забезпеченням для мобільних телефонів Android, щоб отримати перевагу над суперниками.
Європейська комісія підтвердила рекордний штраф у полудень в середу.
Це найбільший штраф, який коли-небудь накладав ЄС в антимонопольній справі - рекордом до цього був штраф в 2,4 мільярда євро також проти Google.