ЄС оштрафував Google на 4,3 млрд євро

Штраф пов'язаний із зловживаннями Google зі своїм програмним забезпеченням для мобільних телефонів Android, щоб отримати перевагу над суперниками.

Європейська комісія підтвердила рекордний штраф у полудень в середу.

Це найбільший штраф, який коли-небудь накладав ЄС в антимонопольній справі - рекордом до цього був штраф в 2,4 мільярда євро також проти Google.