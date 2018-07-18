У ЄС збираються накласти рекордний штраф на Google
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. Європейський Союз в середу збирається накласти на компанію Google найвищий антимонопольний штраф в справі, пов'язаній з додатками для Android. Про це з посиланням на людей, знайомих зі справою, повідомляє Bloomberg, передає УНН.
Головний виконавчий директор Google Сундар Пічаї провів телефонні переговори з комісаром ЄС з питань конкуренції Маргрет Вестагер у вівторок увечері в зв'язку із зустріччю, щоб попередити компанію про майбутній покарання, за словами одного з джерел. У середу вранці комісари ЄС обговорять антимонопольну справу.
Одне з джерел повідомило, що штраф Єврокомісії перевищить торішній у 2,4 мільярда євро (2,8 мільярда доларів), який до цього часу був рекордним.
Представники ЄС перевіряють контракти Google, відповідно до яких виробники телефонів Android використовують додатки Google для додатків пошуку, браузерів і інших сервісів Google, коли вони хочуть ліцензувати доступ в магазин Google Play, пише видання.
Нагадаємо, у минулому році Єврокомісія оштрафувала Google на 2,42 млрд євро.