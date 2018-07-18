В ЕС собираются наложить рекордный штраф на Google

Главный исполнительный директор Google Сундар Пичаи провел телефонные переговоры с комиссаром ЕС по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер во вторник вечером в связи с встречей, чтобы предупредить компанию о предстоящем наказании, по словам одного из источников. В среду утром комиссары ЕС обсудят антимонопольное дело.

Один из источников сообщил, что штраф Еврокомиссии превысит прошлогодний в размере 2,4 миллиарда евро (2,8 миллиарда долларов), который до этого времени был рекордным.

Представители ЕС проверяют контракты Google, в соответствии с которыми производители телефонов Android используют приложения Google для приложений поиска, браузеров и других сервисов Google, когда они хотят лицензировать доступ в магазин Google Play, пишет издание.

Напомним, в прошлом году Еврокомиссия оштрафовала Google на 2,42 млрд евро.