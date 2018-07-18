ЕС оштрафовал Google на 4,3 млрд евро

Штраф связан со злоупотреблениями Google со своим программным обеспечением для мобильных телефонов Android, чтобы получить преимущество над соперниками.

Европейская комиссия подтвердила рекордный штраф в полдень в среду.

Это самый большой штраф, который когда-либо налагал ЕС по антимонопольному делу - рекордом до этого был штраф в 2,4 миллиарда евро также против Google.