В США фиксируют одну из самых масштабных волн жары в истории

$43.830.0150.880.21
ukenru
Эксклюзив
24 марта, 18:45 • 15032 просмотра
Украина под самой продолжительной воздушной атакой: эксперт прокомментировал новую вражескую стратегию и чего ждать дальше
Эксклюзив
24 марта, 18:26 • 17953 просмотра
Опекуны, приемные родители или ДБСТ: кто может ухаживать за детьми без родительской опеки
24 марта, 17:38 • 16846 просмотра
Во Львове мужчина вывесил флаг Украины на балконе квартиры, поврежденной «шахедом»
Эксклюзив
24 марта, 16:18 • 21117 просмотра
Пасхальная корзина дорожает второй год подряд: экономист объяснил причины
24 марта, 15:46 • 27708 просмотра
В Молдове вводят чрезвычайное положение в энергетике – что происходит в стране
24 марта, 14:45 • 24487 просмотра
Кабмин присвоил ранг директору НАБУ в разгар коррупционного скандала с фиктивным отцовством
Эксклюзив
24 марта, 14:12 • 26012 просмотра
Баллистические "Сапсан" и FP-7 - как Украина строит новую ракетную силу
Эксклюзив
24 марта, 13:42 • 44904 просмотра
Лизинг под прицелом: как в Украине пытаются обложить налогами операции за границей и применить двойное налогообложение
Эксклюзив
24 марта, 12:48 • 41905 просмотра
Частичное снятие санкций США с беларуси - большая проблема или позитив для Украины
Эксклюзив
24 марта, 12:22 • 19848 просмотра
Готовят ли Раду к затяжной войне - нардепы объяснили ситуацию
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+2°
0м/с
59%
749мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Туберкулез - с какими симптомами обращаться к врачу, где получить лечение и как вакцинировать ребенкаPhoto24 марта, 15:18 • 28594 просмотра
Число раненых во Львове продолжает расти, пожаром охвачены примыкающие здания Бернардинского монастыря24 марта, 16:05 • 16558 просмотра
Украина не сможет стать членом ЕС до 2027 года – еврокомиссар24 марта, 16:58 • 7220 просмотра
Новый роман Орландо Блума после расставания с Кэти Перри - с кем встречается актерPhoto24 марта, 18:35 • 10880 просмотра
Число раненых в Виннице из-за вражеской атаки возросло до 13 - ГСЧСPhoto19:10 • 4668 просмотра
публикации
Украина под самой продолжительной воздушной атакой: эксперт прокомментировал новую вражескую стратегию и чего ждать дальше
Эксклюзив
24 марта, 18:45 • 15028 просмотра
Туберкулез - с какими симптомами обращаться к врачу, где получить лечение и как вакцинировать ребенкаPhoto24 марта, 15:18 • 28600 просмотра
Лизинг под прицелом: как в Украине пытаются обложить налогами операции за границей и применить двойное налогообложение
Эксклюзив
24 марта, 13:42 • 44902 просмотра
Частичное снятие санкций США с беларуси - большая проблема или позитив для Украины
Эксклюзив
24 марта, 12:48 • 41901 просмотра
Несовершенство законодательства сдерживает масштабирование Defence City - позиция экспертов 24 марта, 11:15 • 62923 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Андрей Садовый
Владимир Зеленский
Музыкант
Сэм Альтман
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Львов
Иран
Израиль
Реклама
УНН Lite
Украинская ведущая Елена Курбанова впервые стала мамой – как назвали малышку00:48 • 10 просмотра
Новый роман Орландо Блума после расставания с Кэти Перри - с кем встречается актерPhoto24 марта, 18:35 • 10883 просмотра
Умерла Валери Перрин – актриса «Супермена» и «Ленни», номинантка на Оскар24 марта, 11:52 • 44250 просмотра
Звезда "Кухни" Екатерина Кузнецова публично поздравила звездного отца с днем рожденияPhoto23 марта, 21:52 • 45592 просмотра
Юлии Вербе снова заблокировали Instagram - основной аккаунт с 3 млн подписчиков исчезPhoto23 марта, 18:36 • 43162 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
ЧатГПТ
Дипломатка
Отопление

В США фиксируют одну из самых масштабных волн жары в истории

Киев • УНН

 • 336 просмотра

В 14 штатах зафиксирована аномальная температура до 44,4 градусов по Цельсию. Метеорологи прогнозируют продолжительную жару как минимум до начала апреля.

В США фиксируют одну из самых масштабных волн жары в истории
Фото: AP

В США после рекордной мартовской жары как минимум в 14 штатах формируется масштабная волна тепла, охватывающая страну. Метеорологи предупреждают, что она может стать одной из крупнейших в истории. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Подробности

Из-за так называемого теплового купола температура резко возросла на юго-западе и постепенно распространяется на восток. По данным синоптиков, до трети территории континентальных штатов может оказаться в зоне рекордных мартовских показателей.

В нескольких районах Аризоны и Калифорнии температура достигала 44,4°C, что превысило предыдущий рекорд марта в США. В общей сложности как минимум 479 метеостанций зафиксировали новые месячные рекорды, еще более 1400 – суточные.

Метеорологи прогнозируют, что в центральных и южных равнинах температура будет достигать около 35°C.

Причины и ход явления

Тепловой купол образовался из-за устойчивой зоны высокого давления, которая удерживает горячий воздух над регионом. По словам метеоролога Грегга Галлины, "по всей территории США будет жарко", а масштабы явления являются нетипично большими.

Ожидается, что волна жары продлится как минимум до начала апреля. В некоторых городах, в частности во Флагстаффе, рекордные температуры могут держаться более 10 дней подряд.

Контекст и влияние климата

По оценкам климатологов, эта волна жары может превысить по масштабу события 2012 и 2021 годов, хотя уступает по интенсивности историческим волнам времен Пыльного котла 1936 года.

Международная группа World Weather Attribution заявила, что такая жара стала "практически невозможной" без изменения климата и является в сотни раз более вероятной из-за выбросов парниковых газов.

Степан Гафтко

Новости МираПогода и окружающая среда
Аризона
Ассошиэйтед Пресс
Калифорния
Соединённые Штаты