В США фиксируют одну из самых масштабных волн жары в истории
Киев • УНН
В 14 штатах зафиксирована аномальная температура до 44,4 градусов по Цельсию. Метеорологи прогнозируют продолжительную жару как минимум до начала апреля.
В США после рекордной мартовской жары как минимум в 14 штатах формируется масштабная волна тепла, охватывающая страну. Метеорологи предупреждают, что она может стать одной из крупнейших в истории. Об этом сообщает AP, пишет УНН.
Подробности
Из-за так называемого теплового купола температура резко возросла на юго-западе и постепенно распространяется на восток. По данным синоптиков, до трети территории континентальных штатов может оказаться в зоне рекордных мартовских показателей.
В нескольких районах Аризоны и Калифорнии температура достигала 44,4°C, что превысило предыдущий рекорд марта в США. В общей сложности как минимум 479 метеостанций зафиксировали новые месячные рекорды, еще более 1400 – суточные.
Метеорологи прогнозируют, что в центральных и южных равнинах температура будет достигать около 35°C.
Причины и ход явления
Тепловой купол образовался из-за устойчивой зоны высокого давления, которая удерживает горячий воздух над регионом. По словам метеоролога Грегга Галлины, "по всей территории США будет жарко", а масштабы явления являются нетипично большими.
Ожидается, что волна жары продлится как минимум до начала апреля. В некоторых городах, в частности во Флагстаффе, рекордные температуры могут держаться более 10 дней подряд.
Контекст и влияние климата
По оценкам климатологов, эта волна жары может превысить по масштабу события 2012 и 2021 годов, хотя уступает по интенсивности историческим волнам времен Пыльного котла 1936 года.
Международная группа World Weather Attribution заявила, что такая жара стала "практически невозможной" без изменения климата и является в сотни раз более вероятной из-за выбросов парниковых газов.
