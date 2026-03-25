У США фіксують одну з наймасштабніших хвиль спеки в історії
Київ • УНН
У 14 штатах зафіксовано аномальну температуру до 44,4 градусів за Цельсієм. Метеорологи прогнозують тривалу спеку щонайменше до початку квітня.
У США після рекордної березневої спеки у щонайменше 14 штатах формується масштабна хвиля тепла, яка охоплює країну. Метеорологи попереджають, що вона може стати однією з найбільших в історії. Про це повідомляє AP, пише УНН.
Деталі
Через так званий тепловий купол температура різко зросла на південному заході та поступово поширюється на схід. За даними синоптиків, до третини території континентальних штатів може опинитися в зоні рекордних березневих показників.
У кількох районах Аризони та Каліфорнії температура досягала 44,4°C, що перевищило попередній рекорд березня в США. Загалом щонайменше 479 метеостанцій зафіксували нові місячні рекорди, ще понад 1400 – добові.
Метеорологи прогнозують, що у центральних і південних рівнинах температура сягатиме близько 35°C.
Причини та перебіг явища
Тепловий купол утворився через стійку зону високого тиску, яка утримує гаряче повітря над регіоном. За словами метеоролога Грегга Галліни, "по всій території США буде спекотно", а масштаби явища є нетипово великими.
Очікується, що хвиля спеки триватиме щонайменше до початку квітня. У деяких містах, зокрема у Флагстаффі, рекордні температури можуть триматися понад 10 днів поспіль.
Контекст і вплив клімату
За оцінками кліматологів, ця хвиля спеки може перевищити за масштабом події 2012 та 2021 років, хоча поступається за інтенсивністю історичним хвилям часів Пилової чаші 1936 року.
Міжнародна група World Weather Attribution заявила, що така спека стала "практично неможливою" без зміни клімату і є у сотні разів більш імовірною через викиди парникових газів.
