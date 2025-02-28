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В США 19-летняя выпускница с отличием подала в суд на школу из-за неграмотности

Киев • УНН

 • 39016 просмотра

Выпускница школы в Хартфорде с лучшими оценками не умеет читать и писать. Алиша Ортис подала иск против школы, обвиняя руководство в халатности и отсутствии должной поддержки.

В США 19-летняя выпускница с отличием подала в суд на школу из-за неграмотности

Алише Ортис 19 лет, и она мечтает когда-то писать рассказы - это может показаться разумным стремлением, но для Алиши этот путь будет намного сложнее.

Передает УНН со ссылкой на CNN.

Алиша Ортис окончила школу с лучшими оценками и сейчас учится в Университете Коннектикута на стипендию. Но Ортис выдвигает серьезные обвинения против своей бывшей школы - государственной средней школы в ее родном городе Хартфорт, штат Коннектикут.

Об этом сообщил американский телеканал CNN, который также встретился с Алейшей Ортис.

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Как указывается в интревью, Ортис неграмотная. По словам, 19-летней девушки, никакой особой поддержки в школе она не получала.

Но после 12 лет посещения государственных школ в Хартфорде Алейша засвидетельствовала на заседании городского совета в мае 2024 года, что она не умела ни читать, ни писать.

19-летняя девушка считает, что школа должна была предложить ей больше помощи и поддержки, чтобы научиться читать и писать. Она чувствует, что власти ее игнорируют и подводят. Поэтому она подала в суд на местный комитет образования, свой родной город Хартфорт и своего учителя с особыми потребностями. Она обвиняет представителей школы в халатности, в частности своего руководителя специального образования Тильду Сантьяго за небрежное причинение эмоционального стресса.

Джонатан Гардинг, директор по правовым вопросам города, сообщил CNN: "Я обычно публично не комментирую текущие судебные процессы". CNN обратилась к Сантьяго через его адвоката, но не получила ответа.

Ортис сказала в интервью CNN, что использовала программное обеспечение, чтобы помочь ей, а затем продемонстрировала свою технику: она сканировала тексты своим смартфоном и зачитывала слова. Письменные задания выполняла с использованием программы диктантов.

Алеша Ортис имеет большие планы на будущее: после окончания колледжа она хочет стать писательницей.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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