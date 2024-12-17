В США в частной христианской школе неизвестный открыл огонь, двое погибших
Киев • УНН
В городе Мэдисон в штате Висконсин в США подросток открыл огонь в частной христианской школе. Погиб учитель и один из старшеклассников, еще шесть человек ранены.
В городе Мэдисон в штате Висконсин в США подросток открыл огонь в частной христианской школе. Погиб учитель и один из старшеклассников, еще шесть человек ранены. Об этом сообщает The Associated Press, пишет УНН.
Детали
Как сообщил начальника полиции Мэдисона Шона Барнса, среди раненых два человека находятся в критическом состоянии с опасными для жизни травмами, тогда как остальные четверо получили ранения средней и легкой степени тяжести.
Полиция отреагировала быстро, поскольку учебный центр полиции находится в 5 километрах от школы. Офицеры, которые вошли в здание, не использовали оружия.
Это место должно было быть безопасным. Сейчас мы все в большом горе, ведь такая трагедия произошла накануне Рождества,
Губернатор Висконсина Тони Эверс выразил соболезнования пострадавшим и их семьям.
«Мы молимся за детей, педагогов и все сообщество школы Abundant Life, а также благодарны спасателям за их оперативность», - сказал губернатор.
Полиция установила, что стрелок использовал пистолет 9 мм, но мотив преступления пока остается неизвестным. Начальник полиции отметил, что детективы прилагают все усилия, чтобы найти ответы.
«Мы не знаем, почему это произошло, но должны понять, чтобы предотвратить такие случаи в будущем», - добавил Барнс.
В заявлении Белого дома указано, что президент Джо Байден был проинформирован о стрельбе, и официальные лица поддерживают связь с местными властями, чтобы оказать помощь.
В США возле университета в Теннесси произошла стрельба: есть погибшие и раненые13 окт. 2024, 03:17 • 24666 просмотров