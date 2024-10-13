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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В США возле университета в Теннесси произошла стрельба: есть погибшие и раненые

Киев  •  УНН

13 октября 2024, 03:17  •  180 просмотра

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В Нэшвилле произошла стрельба вблизи кампуса Университета штата Теннесси. Один человек погиб, по меньшей мере 10 ранены, пятеро госпитализированы. Стрелок не идентифицирован, обстоятельства инцидента выясняются.

Один человек погиб и по меньшей мере десять травмированных из-за стрельбы в нескольких кварталах от кампуса Университета штата Теннесси в Нэшвилле (США) вечером 12 октября. Об этом сообщает CBS News и издание Tennessean, пишет УНН.

Детали

Представительница полиции заявила журналистам, что пятеро раненых госпитализированы. По ее словам, некоторых из них подозревают в причастности к стрельбе.

Обстоятельства, приведшие к стрельбе, неизвестны. Сообщений о задержанных также нет. Стрелка пока не идентифицировали.

По данным издания Tennessean, университет отправил студентам текстовое оповещение в 17.30 по местному времени, предупреждая, что за пределами кампуса находится стрелок.

Стрельба произошла во время встречи выпускников, улица возле кампуса была оживленнее, чем обычно, отмечает издание.

Массовая стрельба в американском Бирмингеме: по меньшей мере четверо погибших и десятки раненых22 сентября 2024, 10:39 • 20591 просмотр

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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