В США возле университета в Теннесси произошла стрельба: есть погибшие и раненые
Киев • УНН
В Нэшвилле произошла стрельба вблизи кампуса Университета штата Теннесси. Один человек погиб, по меньшей мере 10 ранены, пятеро госпитализированы. Стрелок не идентифицирован, обстоятельства инцидента выясняются.
Один человек погиб и по меньшей мере десять травмированных из-за стрельбы в нескольких кварталах от кампуса Университета штата Теннесси в Нэшвилле (США) вечером 12 октября. Об этом сообщает CBS News и издание Tennessean, пишет УНН.
Детали
Представительница полиции заявила журналистам, что пятеро раненых госпитализированы. По ее словам, некоторых из них подозревают в причастности к стрельбе.
Обстоятельства, приведшие к стрельбе, неизвестны. Сообщений о задержанных также нет. Стрелка пока не идентифицировали.
По данным издания Tennessean, университет отправил студентам текстовое оповещение в 17.30 по местному времени, предупреждая, что за пределами кампуса находится стрелок.
Стрельба произошла во время встречи выпускников, улица возле кампуса была оживленнее, чем обычно, отмечает издание.
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