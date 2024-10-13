У США біля університету в Теннессі сталася стрілянина: є загиблі та поранені
Київ • УНН
У Нешвіллі сталася стрілянина поблизу кампусу Університету штату Теннессі. Одна людина загинула, щонайменше 10 поранені, п'ятьох госпіталізовано. Стрілець не ідентифікований, обставини інциденту з'ясовуються.
Одна людина загинула і щонайменше десять травмованих через стрілянину за кілька кварталів від кампусу Університету штату Теннессі в Нешвіллі (США) ввечері 12 жовтня. Про це повідомляє CBS News і видання Tennessean, пише УНН.
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Представниця поліції заявила журналістам, що п'ятеро поранених госпіталізували. За її словами, деяких з них підозрюють у причетності до стрілянини.
Обставини, що призвели до стрілянини, невідомі. Повідомлень про затриманих також немає. Стрільця наразі не ідентифікували.
За даними видання Tennessean, університет відправив студентам текстове сповіщення о 17.30 за місцевим часом, попереджаючи, що за межами кампусу знаходиться стрілець.
Стрілянина відбулася під час зустрічі випускників, вулиця біля кампусу була жвавішою, ніж зазвичай, зазначає видання.
Масова стрілянина в американському Бірмінгемі: щонайменше четверо загиблих і десятки поранених22.09.24, 13:39 • 20854 перегляди