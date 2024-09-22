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Масова стрілянина в американському Бірмінгемі: щонайменше четверо загиблих і десятки поранених

Масова стрілянина в американському Бірмінгемі: щонайменше четверо загиблих і десятки поранених

Київ • УНН

 • 20845 перегляди

У розважальному районі Бірмінгема сталася стрілянина, внаслідок якої загинули 4 людини, щонайменше 11 поранені. Поліція розслідує інцидент.

У суботу ввечері в популярному розважальному районі Бірмінгема, штат Алабама, сталася масова стрілянина, внаслідок якої загинули щонайменше четверо людей, а десятки отримали поранення. Пише УНН з посиланням CNN.

За інформацією Департаменту поліції Бірмінгема, інцидент стався після 23:00, коли кілька нападників відкрили вогонь по групі людей в районі Five Points South. На місці події поліція виявила трьох осіб із вогнепальними пораненнями, які пізніше були оголошені мертвими. Ще одна жертва померла в лікарні. Деякі постраждалі самостійно добралися до лікарень. Наразі відомо про щонайменше 11 поранених, четверо з яких перебувають у критичному стані.

Деталі нападу наразі встановлюються поліцією, зокрема детективи з’ясовують чи був у нападників автомобіль чи вони підійшли до людей пішки. Також невідома точна кількість нападників.

Станом на початок неділі підозрюваних не було затримано.

Район Five Points South, де сталася стрілянина, це жвавий район, відомий своїми ресторанами, нічними клубами, пабами та закладами живої музики, розташований неподалік Університету Алабами в Бірмінгемі та всього за кілька хвилин їзди від центру міста.

Нагадаємо 

У Західній Філадельфії під час вечірки сталася стрілянина, внаслідок якої загинули троє чоловіків і шестеро отримали поранення. Інцидент стався близько 2 години ночі на заході з 100-150 учасниками.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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