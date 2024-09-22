Массовая стрельба в американском Бирмингеме: по меньшей мере четверо погибших и десятки раненых

В субботу вечером в популярном развлекательном районе Бирмингема, штат Алабама, произошла массовая стрельба, в результате которой погибли по меньшей мере четыре человека, а десятки получили ранения. Пишет УНН со ссылкой CNN.

По информации Департамента полиции Бирмингема, инцидент произошел после 23:00, когда несколько нападавших открыли огонь по группе людей в районе Five Points South. На месте происшествия полиция обнаружила трех человек с огнестрельными ранениями, которые позже были объявлены мертвыми. Еще одна жертва скончалась в больнице. Некоторые пострадавшие самостоятельно добрались до больниц. Сейчас известно о по меньшей мере 11 раненых, четверо из которых находятся в критическом состоянии.

Детали нападения сейчас устанавливаются полицией, в частности детективы выясняют был ли у нападавших автомобиль или они подошли к людям пешком. Также неизвестно точное количество нападавших.

По состоянию на начало воскресенья подозреваемые не были задержаны.

Район Five Points South, где произошла стрельба, это оживленный район, известный своими ресторанами, ночными клубами, пабами и заведениями живой музыки, расположенный недалеко от Университета Алабамы в Бирмингеме и всего в нескольких минутах езды от центра города.

Напомним

В Западной Филадельфии во время вечеринки произошла стрельба, в результате которой погибли трое мужчин и шестеро получили ранения. Инцидент произошел около 2 часов ночи на мероприятии с 100-150 участниками.