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В одном из штатов США запретили Библию в начальных и средних школах "из-за пошлости или насилия"

Киев • УНН

 • 574305 просмотра

КИЕВ. 4 июня. УНН. Библия была запрещена в начальных и средних школах школьного округа Дейвис, штат Юта, после того, как комиссия по пересмотру решила, что она не соответствует возрасту «из-за пошлости или насилия», сообщает AP News, пишет УНН.

В одном из штатов США запретили Библию в начальных и средних школах "из-за пошлости или насилия"

Детали 

Школьный округ Дейвис, насчитывающий 72 000 учеников к северу от Солт-Лейк-Сити, изъял Библию из своих начальных и средних школ, но оставил её в средних школах после того, как комиссия рассмотрела заявление в ответ на жалобу родителей. 

Представители церкви отказались комментировать вызов. Члены веры также читают Библию.

Уильямс сказал, что округ не делает разницы между запросами на рецензирование книг и не рассматривает, можно ли подавать жалобы как сатиру. Пересмотром занимается комитет, состоящий из учителей, родителей и администраторов преимущественно консервативного сообщества.

Комитет опубликовал свое решение по Библии в онлайн-базе данных запросов на рецензирование и не уточнил свои аргументы или то, какие отрывки он считает чрезмерно насильственными или вульгарными.

Решение было принято, когда консервативные родительские активисты, включая государственные отделения группы Parents United, собрались в школьных советах и государственных учреждениях по всей территории Соединенных Штатов, сея тревогу по поводу того, как в школах говорят о сексе и насилии.

Дополнение 

В пятницу была подана жалоба на подписи Священного Писания преобладающей веры в Юте, Церкви Иисуса Христа Святых последних дней, широко известной как Церковь мормонов. Представитель округа Крис Уильямс подтвердил, что кто-то подал запрос на проверку Книги Мормона, но не сказал, какие причины были указаны. Ссылаясь на политику конфиденциальности школьного совета, он также не сказал, было ли это от того же лица, которое жаловалось на Библию.

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