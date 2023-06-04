В одному зі штатів США заборонили Біблію в початкових і середніх школах «через вульгарність або насильство»

Деталі

Шкільний округ Дейвіс, який налічує 72 000 учнів на північ від Солт-Лейк-Сіті, вилучив Біблію зі своїх початкових і середніх шкіл, але залишив її в середніх школах після того, як комісія розглянула заяву у відповідь на скаргу батьків.

Представники церкви відмовилися коментувати виклик. Члени віри також читають Біблію.

Вільямс сказав, що округ не робить різниці між запитами на рецензування книг і не розглядає, чи можна подавати скарги як сатиру. Переглядом займається комітет, що складається з учителів, батьків та адміністраторів переважно консервативної спільноти.

Комітет опублікував своє рішення щодо Біблії в онлайн-базі даних запитів на перегляд і не уточнив своїх аргументів або тих, які уривки він вважає надмірно насильницькими чи вульгарними.

Рішення було прийнято, коли консервативні батьківські активісти, включно з державними відділеннями групи Parents United, зібралися в шкільних радах і державних установах по всій території Сполучених Штатів, сіючи тривогу щодо того, як у школах говорять про секс і насильство.

Доповнення

У п’ятницю була подана скарга на підписи Святого Письма переважної віри в Юті, Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів, широко відомої як Церква мормонів. Речник округу Кріс Вільямс підтвердив, що хтось подав запит на перевірку Книги Мормона, але не сказав, які причини були вказані. Посилаючись на політику конфіденційності шкільної ради, він також не сказав, чи було це від тієї самої особи, яка скаржилася на Біблію.