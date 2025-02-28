У США 19-річна випускниця з відзнакою подала до суду на школу через неграмотність

Аліші Ортіс 19 років, і вона мріє колись писати оповідання - це може здатися розумним прагненням, але для Аліши цей шлях буде набагато складнішим.

Передає УНН із посиланням на CNN.

Аліша Ортіс закінчила школу з найкращими оцінками і зараз навчається в Університеті Коннектикуту на стипендію. Але Ортіс висуває серйозні звинувачення проти своєї колишньої школи - державної середньої школи в її рідному місті Хартфорт, штат Коннектикут.

Про це повідомив американський телеканал CNN, який також зустрівся з Алейшею Ортіс.

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Як вказується у інтрев'ю, Ортіс неграмотна. За словами, 19-річної дівчини, ніякої особливої підтримки в школі вона не отримувала.

Але після 12 років відвідування державних шкіл у Хартфорді Алейша засвідчила на засіданні міської ради в травні 2024 року, що вона не вміла ні читати, ні писати.

19-річна дівчина вважає, що школа повинна була запропонувати їй більше допомоги та підтримки, щоб навчитися читати і писати. Вона відчуває, що влада її ігнорує та підводить. Тому вона подала до суду на місцевий комітет освіти, своє рідне місто Хартфорт і свого вчителя з особливими потребами. Вона звинувачує представників школи у недбалості, зокрема свого керівника спеціальної освіти Тільду Сантьяго за недбале заподіяння емоційного стресу.

Джонатан Гардінг, директор з правових питань міста, повідомив CNN: "Я зазвичай публічно не коментую поточні судові процеси". CNN звернулася до Сантьяго через його адвоката, але не отримала відповіді.

Ортіс сказала в інтерв’ю CNN, що використовувала програмне забезпечення, щоб допомогти їй, а потім продемонструвала свою техніку: вона сканувала тексти своїм смартфоном і зачитувала слова. Письмові завдання виконувала з використанням програми диктантів.

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