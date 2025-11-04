В среду в ряде областей Украины будут выключать свет: в Укрэнерго сообщили когда и сколько очередей
Киев • УНН
5 ноября в отдельных регионах Украины будут применять ограничения потребления электроэнергии. Объем очередей для бытовых потребителей составит от 1 до 2.
В среду, 5 ноября, в отдельных регионах Украины будут применяться ограничения потребления электроэнергии из-за последствий российских атак. Объем очередей для бытовых потребителей от 1 до 2. Об этом сообщает Укрэнерго, передает УНН.
Подробности
Завтра, 5 ноября, в отдельных регионах Украины будут применяться меры ограничения потребления. Причина введения ограничений – последствия массированных российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты
Графики почасовых отключений:
с 07:00 до 21:00 – объемом от 1 до 2 очередей
Графики ограничения мощности:
• с 07:00 до 22:00 – для промышленных потребителей
В Укрэнерго добавили, что время и объем применения ограничений могут измениться.
Напомним
Графики почасовых отключений электроэнергии, где они сегодня действуют, расширили - теперь их будут применять с 8 часов до 22 часов.