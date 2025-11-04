ukenru
17:53 • 326 перегляди
Із заходами безпеки, невеличкою ковзанкою та обмеженнями по "світлу": головну ялинку України встановлять на Софійській площі
17:22 • 3340 перегляди
У середу у низці областей України вимикатимуть світло: в Укренерго повідомили коли і скільки черг
15:06 • 11324 перегляди
Стеження за Офісом Генпрокурора: у детектива НАБУ провели обшуки
Ексклюзив
14:17 • 22867 перегляди
Кохання поза декларацією: НАЗК має перевірити в.о. ректора Державного біотехнологічного університету Кудряшова через незадекларовану наречену
Ексклюзив
13:39 • 23407 перегляди
росія застосовує в Україні крилату ракету 9М729: експерт розповів про її особливості
12:32 • 17872 перегляди
Єврокомісія представила звіт про розширення ЄС: оцінила прогрес України, але вказала на "необхідне прискорення темпів реформ"
4 листопада, 11:55 • 17633 перегляди
Рада ухвалила закон для покращення мобільного інтернету та зв’язку в Україні
4 листопада, 11:12 • 15037 перегляди
ЄС схвалив черговий транш для України у межах Ukraine Facility в 1,8 млрд євро
4 листопада, 07:40 • 20999 перегляди
Польща хоче створити власну стіну з дронів для протидії російській загрозі
Ексклюзив
4 листопада, 07:25 • 47076 перегляди
Чи став ШІ порятунком від кадрового голоду в Україні
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
1000 гривень зимової підтримки: в уряді розповіли про деталі програми4 листопада, 08:57 • 5662 перегляди
У Києві пацієнтка померла під час пластичної операції, хірургу повідомили про підозруPhoto4 листопада, 09:03 • 7118 перегляди
Скандал навколо центру на ДВРЗ у Києві: військових перевели за межі столиці - нардепPhoto4 листопада, 10:24 • 12360 перегляди
У США бурхливо обговорюють занадто "теплі" обійми Джей Ді Венса та вдови вбитого активіста Чарлі Кірка12:13 • 20677 перегляди
Печемо шарлотку: топ простих та смачних рецептівPhoto13:50 • 16495 перегляди
Публікації
Кохання поза декларацією: НАЗК має перевірити в.о. ректора Державного біотехнологічного університету Кудряшова через незадекларовану наречену
Ексклюзив
14:17 • 22878 перегляди
Печемо шарлотку: топ простих та смачних рецептівPhoto13:50 • 16566 перегляди
росія застосовує в Україні крилату ракету 9М729: експерт розповів про її особливості
Ексклюзив
13:39 • 23415 перегляди
Чи став ШІ порятунком від кадрового голоду в Україні
Ексклюзив
4 листопада, 07:25 • 47080 перегляди
"Конкурентні війни" за участі силовиків: як під удар потрапили авіабізнес і оборонні контракти4 листопада, 06:30 • 44237 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Кім Чен Ин
Анджей Дуда
Денис Шмигаль
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Покровськ
Ізраїль
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
Виконавець ролі Цукерберга сколихнув світ селебріті: Джессі Айзенберг заявив, що готовий пожертвувати нирку незнайомцю16:38 • 2594 перегляди
У США бурхливо обговорюють занадто "теплі" обійми Джей Ді Венса та вдови вбитого активіста Чарлі Кірка12:13 • 20734 перегляди
Джонатан Бейлі названий найсексуальнішим чоловіком 2025 року за версією PeoplePhoto4 листопада, 06:59 • 34434 перегляди
Кім Кардаш'ян засумнівалася у висадці на Місяць. У NASA відповіли3 листопада, 15:33 • 30127 перегляди
Сідні Свіні з'явилася на перегонах NASCAR після сварки з екс-нареченимPhoto3 листопада, 10:50 • 34204 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Financial Times
TikTok

У середу у низці областей України вимикатимуть світло: в Укренерго повідомили коли і скільки черг

Київ • УНН

 • 3338 перегляди

5 листопада в окремих регіонах України застосовуватимуть обмеження споживання електроенергії. Обсяг черг для побутових споживачів становитиме від 1 до 2.

У середу у низці областей України вимикатимуть світло: в Укренерго повідомили коли і скільки черг

У середу, 5 листопада, в окремих регіонах України застосовуватимуться обмеження споживання електроенергії через наслідки російських атак. Обсяг черг для побутових споживачів від 1 до 2. Про це повідомляє Укренерго, передає УНН.

Деталі

Завтра, 5 листопада, в окремих регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання. Причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти

- йдеться в повідомленні.

Графіки погодинних відключень:

з 07:00 до 21:00 – обсягом від 1 до 2 черг

Графіки обмеження потужності:

• з 07:00 до 22:00 – для промислових споживачів

В Укренерго додали, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись.

Нагадаємо

Графіки погодинних відключень електроенергії, де вони сьогодні діють, розширили - тепер їх застосовуватимуть з 8 години до 22 години.

Павло Башинський

Суспільство
Графіки відключень електроенергії
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
Укренерго
Україна