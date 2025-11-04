У середу у низці областей України вимикатимуть світло: в Укренерго повідомили коли і скільки черг
Київ • УНН
У середу, 5 листопада, в окремих регіонах України застосовуватимуться обмеження споживання електроенергії через наслідки російських атак. Обсяг черг для побутових споживачів від 1 до 2. Про це повідомляє Укренерго, передає УНН.
Деталі
Завтра, 5 листопада, в окремих регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання. Причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти
Графіки погодинних відключень:
з 07:00 до 21:00 – обсягом від 1 до 2 черг
Графіки обмеження потужності:
• з 07:00 до 22:00 – для промислових споживачів
В Укренерго додали, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись.
Нагадаємо
Графіки погодинних відключень електроенергії, де вони сьогодні діють, розширили - тепер їх застосовуватимуть з 8 години до 22 години.